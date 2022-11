Miguel Gurwitz ha cubierto 6 mundiales, y esto es lo que opina de Catar

Nota del editor: Escucha la primera parte del video en español, or jump ahead 13 minutes and 10 seconds for the interview in English.

Miguel Gurwitz, periodista deportivo de Telemundo Deportes y ganador del premio Emmy se une a Jesús Quiñónez en este episodio de Fútbol y Soccer para hablar sobre su experiencia previa en Qatar y cómo será ser comentarista de su séptima Copa Mundial de la FIFA.

"Creo que que Catar va a ser una experiencia fantástica para todos nosotros. Hay una frase muy famosa, que te las enseñan desde pequeños... a donde fueres haz lo que vieres, y esto tiene que ver con el respeto a las reglas, a los países no, a las costumbres de de cada país, que es distinto", dice Gurwitz con respecto a su próximo regreso al país árabe.

Gurwitz también cuenta su experiencia junto a Carlos Hermosillo a quien considera un hermano, "yo tengo la ventaja, la bendición de que además de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos de México es uno de mis mejores amigos, Carlos se ha vuelto mi mano derecha, mi mano izquierda..." dice.

