Evacúan por completo refugio en Brighton for infestación de moho

El estado anunció la evacuación completa de un refugio de emergencia infestado de moho en el vecindario de Brighton en Boston.

Las autoridades anunciaron la semana pasada la reubicación de 24 familias, pero ahora decidieron trasladar a todos los que viven allí hasta que se completen los trabajos de reparación.

Más temprano todas las familias de personas sin vivienda y también inmigrantes, que llamaron a este lugar su hogar, se mudaron a otros refugios

Con todas sus vidas empacada en bolsas y contenedores, el resto de las 44 familias que vivían en este refugio del antiguo Charles River Motel en el vecindario Brighton de Boston evacuaron el lugar.

Entre ellos estaba Edward Contreras quien vivía en el refugio, “muy frustrado muy enojado y mucho más por los niños míos”, dijo.

Contreras fue parte de las dos docenas de familias transferidas la semana pasada, dice que su habitación estaba infestada de moho.

"Tenemos un año viviendo en esas condiciones hay mujeres que están preñadas ahí hay muchos niños y en realidad no debería ser una situación de nadie”, dijo Contreras.

El viernes en un comunicado la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables del estado dijo "Agradecemos a Catholic Charities por mantener la continuidad de la atención a medida que las familias son trasladadas a lugares de refugio alternativos mientras se remedia este sitio"

Por su parte, Jeffrey Thielman, presidente de International Institute of New England dijo que “una persona está recibiendo un lugar donde puede vivir en muchos casos las personas aceptan la situación que están viviendo y no se quejan”

El estado dijo que todavía no tienen un cronograma sobre cuándo se completará el proceso de reparación, y agregó que el costo de ese trabajo será cubierto por el propietario del hotel.

Telemundo Nueva Inglaterra se comunicó con ellos pero aún no se ha recibido respuesta.