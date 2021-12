Muere Kathy Flores, leyenda del rugby femenino como jugadora y entrenadora

Kathy Flores, la legendaria jugadora de rugby, entrenadora y líder del deporte femenino en los EE. UU. que tocó a todas las generaciones de jugadoras y entrenadoras durante más de 40 años, murió. Ella tenía 66 años.

Cerca de 300 excompañeras, entrenadoras, ex jugadoras y amigas se reunieron el sábado para un recuerdo virtual de Kathleen "Kathy" Flores, organizado por la Fundación de Mujeres de Rugby de EE. UU. Flores murió de cáncer en octubre en su casa en Providence, Rhode Island, dijo la fundación.

Hace treinta años, cuando la selección femenina de rugby de EE. UU. ganó la primera Copa Mundial de rugby femenina contra Inglaterra, Flores estaba allí. Más tarde, fue la primera mujer, y la primera mujer de color, en entrenar a cualquier equipo nacional de rugby, liderando el equipo femenino de Estados Unidos de 2003 a 2010.

Comenzó como jugadora en la Universidad Estatal de Florida en 1978 y ganó una gran reputación jugando en la posición No. 8, dijo el sábado su ex compañera de equipo Jen Crawford.

Crawford recordó un partido cuando ella “salió del campo pensando, ¿quién diablos era ese No. 8? ¡Debió pesar 6'2 ", 220 libras!" Flores, de hecho, medía 5 ”5′ y probablemente 150 libras, dicen sus excompañeros.

Crawford describió la fuerza que Flores aportó al campo.

"No tenía que decir nada necesariamente", dijo Crawford. "Fue su energía, esa mirada ardiente en sus ojos, su pura determinación y voluntad lo que te inspiró a jugar no solo con ella, sino por ella".

En 1994, Flores finalmente siguió a Crawford, con quien estaba saliendo en ese momento, para unirse al Berkeley All Blues, un equipo en el Área de la Bahía que es parte de la liga nacional semiprofesional.

Flores no solo estaba en la alineación inicial, sino que también fue la capitana y entrenadora del equipo, todo como novata, recordó la ex jugadora de los All Blues, Becky Worley. Como jugadora-entrenadora y luego como entrenadora, Flores y los All Blues compitieron en todos los campeonatos entre 1994 y 2007, ganando 11 de ellos, según USA Rugby.

En ese momento, Worley dijo que esencialmente no había entrenamiento profesional para el rugby femenino.

"Fue lo más básico posible", dijo a The Associated Press. “Conseguir un campo fue una de las cosas más difíciles, y muchas veces solo teníamos que ponernos en cuclillas o ir a un parque, y el equipo caminaba por la superficie de juego antes del partido para recoger la caca de perro … y puedo recordar muchas prácticas que fueron en un campo que tuvo bastante cuesta arriba ”.

Flores entrenó a muchos equipos en todos los niveles, desde la universidad hasta el semiprofesional, incluido el equipo de hombres homosexuales, el San Francisco Fog, hasta el equipo nacional de EE. UU.

En 2013, Flores se unió a la Universidad de Brown como entrenadora de un nuevo equipo de rugby universitario femenino. Gracias a una donación en el momento de su muerte, la universidad otorgó una cátedra de entrenadora a nombre de Flores, en honor a sus "contribuciones como entrenadora y educadora pionera", según el sitio web del departamento de deportes de la escuela.

Amante del baile, el vino, los abrazos y los perros, Flores fue una persona reservada en muchos sentidos, y la gravedad de su enfermedad tomó a muchos por sorpresa. Los jugadores actuales de Brown recordaron a la “entrenadora Kathy” apoyándolos dentro y fuera de la cancha en mensajes de video reproducidos en el recuerdo.

A pesar de la historia del rugby en otros lugares, desde Gales a Fiji y Nueva Zelanda, es un deporte relativamente nuevo en los EE. UU., dijo Worley, y llamó a Flores "el estadista mayor" del juego, cuyas contribuciones solo recientemente han sido reconocidas.

Flores fue incluida dos veces en el Salón de la Fama del Rugby de Estados Unidos: una vez con el equipo de la Copa del Mundo de 1991 y por segunda vez, en 2016, como individuo.

Según sus amigas, a Flores se le pagaba un pequeño salario por entrenar a la selección nacional femenina de EE. UU., pero durante gran parte de su carrera, trabajó como masajista para obtener un ingreso además de sus muchos compromisos como entrenadora y defensora de las mujeres en el rugby. Un portavoz de USA Rugby dijo que no tenía información salarial de la época de Flores como entrenadora.

Nacida en Filadelfia en 1955, Flores asistió a la escuela secundaria en Nueva Jersey y obtuvo una licenciatura de la Universidad de East Stroudsburg. Comenzó una maestría en fisiología del ejercicio en la Florida State University, donde comenzó a jugar al rugby, según un obituario.

En 2007, cuando Flores llevó a los All Blues al campeonato nacional, Worley relató cómo Flores llegó tarde al hotel del equipo. Frente a todos, Flores "puso su dedo en el aire - 'Somos el número uno' - y caminó directamente a la piscina completamente vestida".

"Voy a mantener esa imagen de ella entrando triunfalmente en la piscina, rodeada de compañeros de equipo… yendose demasiado pronto, pero como siempre, liderando el camino", dijo Worley.