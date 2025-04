Muestras de respeto desde Connecticut para la comunidad dominicana

Las muestras de respeto para la comunidad dominicana ante la tragedia en Santo Domingo llegan hasta el estado de Connecticut donde en ciudades como Bridgeport se solidarizaron con el dolor de una nación tras las pérdidas de tantas vidas.

“Estamos devastados con las pérdidas de toda nuestra República”, dijo Sonia Rodríguez quien perdió a su amigo Martin Polanco.

De un momento a otro, Sonia Rodriguez perdió a su gran amigo, Martin Polanco, diseñador dominicano. Dijo que solo unos días antes del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, habían hablado.

“Martín para nosotros no era un amigo, era un hermano, se convirtió en nuestro hermano, en todo momento estaba siempre al lado de nosotros incluso el jueves anterior estuvimos hablando y me dijo ‘mi negra’ que así que me decía, nos vemos el fin de semana”, dijo.

Este encuentro que nunca se dio. La madrugada del lunes, ese 8 de abril, ha marcado un antes y después para el pueblo dominicano.

“Esta ha sido una tragedia que nos ha marcado a todos, no solamente a los dominicanos sino también a todos en general”, dijo María Matos, Vice Presidenta de Coalición de Dominicana de Connecticut. “Estamos acá pero estamos allí, nuestros corazones están en la república dominicana y con la república dominicana, muchas gracias de verdad”.

Y para conmemorar quienes perdieron sus vidas en esta tragedia, la coalición de dominicanos de Connecticut realizará una cadena de rezo y reflexión esta noche, unidos en solidaridad por los fallecidos y los que en estos momentos se encuentran hospitalizados.