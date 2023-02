Mujer arrestada tras conducir bajo la influencia en NH: Policía

Una mujer de Massachusetts enfrenta cargos por conducir ebria y otros cargos después de que la detuvieran por conducir en sentido contrario en la carretera interestatal 93 la madrugada del miércoles.

La conductora fue identificada como Michelle Valdez, de 31 años, de Andover, Massachusetts. Fue arrestada y acusada de conducta imprudente, conducir en estado de ebriedad y operación temeraria.

La Policía Estatal de New Hampshire dijo que recibió informes alrededor de las 2:45 a.m. del miércoles de la Policía Estatal de Massachusetts de un conductor en sentido contrario que se dirigía hacia el norte en los carriles hacia el sur de la I-93 en Methuen, cerca de la frontera del estado de New Hampshire.

Poco después de la llamada inicial, el vehículo cruzó la frontera estatal hacia New Hampshire y continuó conduciendo en dirección contraria por la I-93. Comenzaron a recibir llamadas adicionales al 911, informando a la policía que el vehículo era un Jeep Grand Cherokee.

El Jeep continuó hacia el norte hasta el área de la Salida 2 en Salem, donde finalmente se detuvo en el carril de avería izquierdo, aún mirando hacia el norte.

Los agentes de la policía estatal de New Hampshire y los agentes de policía de Windham localizaron el vehículo poco tiempo después.

La policía estatal dijo que Valdez será procesada en el Tribunal Superior del Condado de Rockingham en una fecha posterior.