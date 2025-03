Mujer dice haber sido brutalmente atacada mientras visitaba cementerio de New Bedford

Una mujer de New Bedford, Massachusetts, dijo haber sido atacada violentamente mientras visitaba la tumba de sus abuelos en el cementerio de St. John, según reportes de WJAR.

Jessica Blanchard dijo que estaba saliendo de su auto el domingo por la mañana cuando un hombre la emboscó y le exigió su billetera. Cuando ella se negó, él la golpeó en la cara varias veces y le rasgó la camisa antes de que cayera de nuevo dentro de su auto.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

"Tenía miedo de que fuera a hacer algo aún peor", escribió Blanchard en una declaración a WJAR.

Ella dice que se defendió, pateando a su atacante hasta que finalmente huyó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Físicamente, estoy magullada y dolorida, pero me curaré", dijo. "Sin embargo, mental y emocionalmente, estoy luchando".

“Me costó dormir porque estaba justo aquí”, dijo Monica Ormonde, una vecina que vive frente al cementerio de St. John.

Charlene Hochman, otra vecina, dice que el cementerio siempre ha sido un lugar tranquilo.

“La gente siempre está allí caminando, visitando a sus seres queridos, poniendo flores”, dijo. “Nunca es un problema”.

Ahora, los residentes dicen que están tomando precauciones adicionales.

“Voy a pedir un poco de gas pimienta”, dijo Monica. “Tengo una alarma en mi billetera que solía estar dentro de ella, ahora está colgada en el exterior”.

Blanchard, a mental health technician at Southcoast Behavioral Health Hospital, says she is focusing on healing but wants to warn others to stay aware of their surroundings.

“No one ever thinks something like this will happen to them,” she said. “This can happen anywhere, at any time. Please stay alert, trust your instincts, and prioritize your safety. No possession is worth your life.”

Cualquier persona que tenga información sobre el ataque debe comunicarse con la policía de New Bedford.