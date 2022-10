Mujer de New Haven descubre que su mejor amiga es su hermana de sangre

Dos amigas hicieron un descubrimiento notable recientemente: una prueba de ADN reveló que son hermanas biológicas.

Ahora, Julia Tinetti y su hermana, Cassandra Madison, han regresado de un viaje para encontrarse con su familia biológica en República Dominicana.

Fueron almas gemelas durante años.

“Ella era la hermana mayor y yo era la hermana pequeña, en broma”, dijo Tinetti.

Tinetti y Madison trabajaron en el mismo restaurante de New Haven en 2013, pero eso no es todo lo que tenían en común. Ambos crecieron en Connecticut: Tinetti en New Haven y Madison en Ansonia. Ambos también fueron adoptados de la República Dominicana.

“Dijimos, ‘Oh, sí, esa es mi hermana’, era una broma común”, dijo Tinetti. “Pensamos que tal vez podríamos estar relacionadas, pero ¿cuáles son las probabilidades?”

Las probabilidades eran mayores de lo que pensaban.

Años más tarde, después de que Cassandra se mudara a Virginia Beach, se hizo una prueba de ADN de 23andMe y localizó a su familia en la República Dominicana. Cuando conoció a su padre, tenía una pregunta.

“Recuerdo el día que le pregunté a mi papá si había dado en adopción a otra niña, y parecía que eso lo había dejado sin aliento”, dijo Madison.

Con las señales en aumento, convenció a Tinetti para que también se hiciera una prueba de ADN.

“Finalmente decidí abrir la aplicación”, recuerda Tinetti. "Efectivamente, Cassandra estaba ahí”.

Recuerda el momento en que compartió la increíble noticia con su hermana.

“Estaba como, 'Entonces los resultados están listos', y ella dice, 'Está bien, ¿y cuáles son?'”, Dijo Tinetti. “Dije, ‘Así que, de hecho, soy tu hermana biológica’. Y ella simplemente comenzó a llorar”.

Sin embargo, el viaje no había terminado. El siguiente paso de Tinetti fue reunirse con el resto de su familia en República Dominicana.

“Era importante para mí conocer a mi papá”, dijo.

A principios de este mes, viajó a la isla junto a Madison.

“Estaba bien hasta que vi a mi familia de pie afuera de las puertas”, dijo Tinetti sobre su llegada al aeropuerto. “Miré y vi a mi papá, y no suelo llorar. Pero cuando lo vi, comencé a llorar”.

Su padre biológico corrió a saludarla. Era la primera vez que se veían.

“Mi papá corrió hacia mí y me dio el abrazo más grande. Está llorando”, dijo Tinetti.

En los días siguientes, compartió un baile con su papá, se entregó a la comida dominicana y exploró la isla.

“Fue solo una gran fiesta de bienvenida, se habían preparado para esto durante meses”, dijo Tinetti. “Fui a un paseo en motocross con mi padre y él me mostró la ciudad”.

Su madre biológica falleció en 2015, pero las hermanas aún sentían una conexión.

“Fue emotivo para todos, porque una vez que llegué allí, todos decían: ‘Oh, Dios mío, te pareces a ella'”, dijo Tinetti.

Forjaron lazos con docenas de miembros de la familia extendida.

“Esta es la primera vez en 35 años que nuestro padre ha tenido a sus nueve hijos juntos”, dijo Tinetti.

Ahora que Tinetti está de regreso en Connecticut, las hermanas están contando su experiencia.

“Simplemente me cambió la vida”, le dijo a Madison, en Virginia, a través de Zoom.

Tienen planes de regresar a la República Dominicana y construir sus conexiones.

“Ver a nuestro papá, es increíble”, dijo Madison. “Vamos a comenzar con nuestra relación con nuestro padre y dejar que eso crezca”.

“Creo que lo más importante para mí es el hecho de que pasaste por todo este proceso conmigo”, le dijo Tinetti a Madison.

Mientras tanto, cada uno adopta un nuevo significado de familia: Tinetti muestra una rara emoción en un video de teléfono celular tomado con su familia en la República Dominicana.

“Lloré hoy, sí, de hecho lloré, ¡y sabemos que no lloro! ¡Esta es toda mi familia!” dice ella en el video.

Varios miembros de la familia de Tinetti aplauden detrás de ella.

“Fue un viaje increíble. Creo que en el futuro me mantendré en contacto con ellos”, dijo Tinetti. “Probablemente volveré a bajar y trataré de conocerlos lentamente. Experiencia abrumadora. No lo cambiaría en absoluto.”