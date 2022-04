Mujer de NH acusada de decapitar el cadáver de un compañero de trabajo será puesta en libertad condicional

Una mujer de New Hampshire que afirma que se vio obligada a decapitar el cadáver de un compañero de trabajo después de que su esposo lo matara será puesta en libertad condicional, decidió una junta el jueves.

La mujer, que accedió a testificar contra su esposo en su juicio del 9 de mayo, ha estado en la cárcel desde que fue acusada de decapitar a Jonathan Amerault, de 25 años, en septiembre de 2020. También fue acusada de envolver su cuerpo en una lona y arrastrándolo a un área remota y limpiar el auto de Amerault.

La mujer, que no tenía antecedentes penales, se declaró culpable el año pasado de tres cargos de falsificación de pruebas en un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 3 1/2 a siete años de prisión, con dos años suspendidos y crédito por el tiempo cumplido.

Los padres de Amerault se opusieron a la libertad condicional, instando a la junta a mantenerla bajo custodia hasta después de que haya testificado.

Su esposo está acusado de atraer a Amerault a un parque donde el hombre fue golpeado, secuestrado y luego baleado tres veces. El esposo también está acusado de esconder el cuerpo en un campamento en el norte de New Hampshire. Se enfrenta a varios cargos, entre ellos asesinato capital.

The Associated Press no nombra a la pareja porque hacerlo podría identificar a la mujer, quien dijo haber sufrido abusos extremos y estaba bajo coacción en el momento del asesinato. Le dijo a las autoridades que su esposo la agredió repetidamente, le puso una pistola en la boca y la estranguló hasta que se desmayó.