Mujer en condición estable después de tiroteo en New Haven

Una mujer se encuentra en condición estable después de un tiroteo en New Haven, Connecticut el lunes por la noche.

Los oficiales recibieron una alerta del detector de disparos y llamadas al 911 sobre una persona baleada en Shelton Avenue alrededor de las 9:20 p. m.

Cuando llegó la policía, dijeron que encontraron a una mujer de 26 años de New Haven con heridas de bala.

AMR transportó a la mujer al Hospital Yale New Haven para recibir tratamiento por lesiones que no amenazan su vida. Actualmente se encuentra en condición estable.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la División de Servicios de Investigación del Departamento de Policía de New Haven al (203) 946-6304. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato o enviar pistas de forma anónima llamando al 1-866-888-8477 o enviando un mensaje de texto con "NHPD plus your message" al 274637.