Mujer muere tras volcarse en su camioneta en la ruta 2 en Fitchburg

Una mujer murió cuando su SUV volcó en la Ruta 2 en Fitchburg, Massachusetts el viernes por la mañana temprano, dijo la policía.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:55 a. m. cerca de la salida de Merriam Avenue y South Street, dijo la policía estatal de Massachusetts. La conductora, una mujer de 26 años de Gardner, era la única persona en el SUV, un Ford Explorer 2002.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los transeúntes le estaban dando resucitación cardiopulmonar a la mujer cuando la policía estatal llegó al lugar del accidente, pero esos esfuerzos y los intentos de la policía por mantenerla con vida no tuvieron éxito y la declararon muerta en la carretera, dijo la policía.

La mujer no fue identificada de inmediato y la policía no dijo qué cree que causó el accidente, pero los investigadores creen que no involucró a otros vehículos.

La policía continúa investigando el accidente, con la ayuda del Departamento de Transporte del estado, los socorristas locales y los funcionarios del médico forense.