Mujer encontrada muerta en un parque de New Haven

Una mujer fue encontrada muerta en un parque de New Haven, Connecticut el viernes por la mañana.

La policía informó que la mujer, de unos 40 años, fue encontrada muerta cerca de la carretera que atraviesa Edgewood Park.

No hay signos aparentes de trauma, según la policía, pero la Oficina del Médico Forense Jefe realizará una autopsia para determinar cómo falleció.

