Mujer que falleció en accidente en Byfield estaba trabajando en la granja de su familia, según fiscal

Las autoridades identificaron a la mujer muerta y proporcionaron información actualizada sobre las dos personas que resultaron heridas el sábado en un accidente en una conocida granja familiar en Byfield, Massachusetts.

Susan Sforza Nico, de 47 años, de Seabrook, New Hampshire, estaba trabajando en el puesto de la granja de su familia cuando un automóvil de repente aceleró rápidamente en reversa y se estrelló contra el área de pago en Sforza Family Farm, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Essex.

Un hombre de 57 años y una niña de 8 años también fueron atropellados por el automóvil. Fueron trasladados a hospitales separados del área con lesiones significativas y graves; sus condiciones se han estabilizado desde entonces, dijo el fiscal de distrito.

El conductor del automóvil ha sido identificado como una mujer de 70 años. Ella está cooperando con la investigación y no ha sido acusada en este momento, dijo el fiscal. No se ha publicado su nombre.

El sábado, el jefe de policía de Newbury dijo que la conductora estaba muy angustiada tras el fatal accidente que ocurrió alrededor de las 3:35 p.m. en Chute Road en Byfield, un pueblo en la ciudad de Newbury.

Las autoridades aún no han proporcionado ninguna información sobre qué pudo haber causado el accidente cerca del Byfield Greenhouse and Garden Center. El jefe de policía de Newbury, John Lucey, dijo el sábado que aún no se había descartado nada, incluido un evento médico.

Lucey llamó a esto un "evento muy, muy trágico" que fue devastador para la familia que ha sido propietaria y ha operado la Granja Sforza durante más de 30 años.

La policía en este momento está enfocada en averiguar qué sucedió, agregó Lucey, pero también están enfocadas en la familia que está pasando por un momento muy difícil en este momento.

Hay una investigación activa y en curso por parte de la policía de Newbury y la sección de reconstrucción y análisis de colisiones de la Policía Estatal de Massachusetts.