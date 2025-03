Mujer relata el arresto de su esposo en aparente operativo en Everett

Por cuarto día consecutivo, agentes de ICE realizan operativos con arrestos esta vez en las ciudades de Revere y Everett en Massachusetts.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

La presencia de los federales se registró desde las 5 de la mañana, y entre los arrestados hay un hombre de origen salvadoreño.

Para las organizaciones pro-inmigrantes, la presencia de ICE en nuestra comunidad es una realidad, los operativos van a continuar y el llamado que realizan estas organizaciones es no bajar la guardia y mantenerse informados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

En vídeo se ve el momento en que agentes federales, se llevan bajo arresto a un hombre de origen salvadoreño, cuando salía de su casa, sobre la calle Main en la ciudad de Everett, Massachusetts, su esposa, quien prefirió no mostrar su rostro está devastada.

Nuevamente agentes federales detienen a inmigrantes mientras iban a su trabajo durante otro operativo registrado en Chelsea, Massachusetts.

"Estaban parqueados enfrente de la casa, y él dice que le estaban haciendo muchas preguntas, estaban tomándole muchas huellas", dijo la esposa del arrestado.

En otro video, se registra la presencia de agentes federales sobre la calle Shute en Everett.

En Revere, otro residente, publicó el video de un operativo que ocurrió alrededor de las 10 de la mañana sobre la avenida Shirley.

"Vi a inmigración que tenía un carro parado, como bloqueado lo tenían" dijo Luis Ramírez.

Lucy Pineda, directora de Latinos Unidos en Massachusetts, dice que desde las cinco de la mañana está viendo a los agentes de inmigración recorrer los vecindarios en vehículos con vidrios oscuros y placas de New Hampshire, incluso ella grabó un video donde se ve a los mismos vehículos estacionados en la policía.

"Lo que nos dijo a nosotros el jefe de policía es que tenemos que estar acostumbrados porque esto lo vamos a estar viendo a cada hora", dijo Pineda.

"Ya ahí ya se lo están llevando, y ese el Subaru que estaba precisamente en la policía de Everett, no sé si la policía de Everett está colaborando con ellos la verdad, porque ellos salen y entran de ahí", dijo la esposa del detenido.

En los últimos cuatro días los operativos se han concentrado en comunidades de mayoría hispana, y la recomendación de las organizaciones pro-inmigrantes es mantenerse informados.

"Yo lo que diría es, la persona que está manejando, si no ve que el papel que le dan no tiene su nombre, etc, o no le dan un papel, entonces que se quede callado y le de el papelito ojo", dijo Gladys Vega, directora de La Colaborativ.

Vega hace referencia a la tarjeta roja que está escrita por ambos lados en inglés y en español, básicamente dejando claro que sin una orden firmada por un juez, la persona no debe ser arrestada

Por el momento ICE no se ha referido a estos operativos realizados en las últimas horas.