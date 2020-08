Multan a 5 personas más por violar restricción de viajes en Connecticut

La oficina del gobernador dice que ha multado a cinco residentes más de Connecticut acusados ​​de violar las restricciones de viaje COVID-19 del estado.

No cumplir con las pautas, que requieren que cualquier persona que viaje a Connecticut desde los puntos calientes de coronavirus designados por el estado completar un cuestionario de salud y ponerse en cuarentena durante 14 días, se sanciona con una multa de $ 1,000. Los viajeros pueden proporcionar una prueba COVID-19 negativa para estar exentos del período de cuarentena, y existen algunas excepciones al requisito.

Hasta ahora, siete residentes de Connecticut han sido multados, confirmó la oficina del gobernador el miércoles por la noche. El gobernador anunció los dos primeros el lunes.

“La advertencia de viaje y las sanciones asociadas son graves. El gobernador Ned Lamont está dando todos los pasos a su alcance para mitigar la propagación del COVID-19, y las multas por advertencia de viaje son una parte fundamental para mantener seguros a tantos residentes de Connecticut como sea posible ", dijo Max Reiss, vocero del gobernador Ned Lamont.

Los cinco nuevos casos involucran a cuatro residentes de Stamford que regresan de Carolina del Norte y un residente de Old Lyme que regresa de Texas. La oficina del gobernador dijo que cada uno recibió una multa de $ 1,000 por no completar el formulario de aviso de viaje. Sus nombres no fueron revelados.

Lamont, así como los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey, promulgaron una orden de cuarentena para los viajeros a fines de junio para ayudar a mantener bajas las tasas de infección en la región. Consulte la lista completa de ubicaciones restringidas a continuación.