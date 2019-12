NBC Connecticut y Telemundo Connecticut te invitan a iluminar el árbol en New Haven

NBC Connecticut y Telemundo Connecticut te conectan a la Alegría con la cobertura especial de la iluminación del árbol de navidad durante el New Haven Tree Lighting.

Únete a nosotros el jueves 5 de diciembre de 4 p.m. a 8 p.m., mientras Papá Noel enciende las muchas luces en el enorme árbol localizado en el New Haven Green en el 250 Temple St. New Haven, CT.

¡Comience la temporada festiva con este evento gratuito que contiene un zoológico de mascotas, un carnaval de diversión, visitas a Santa, refrigerios, entretenimiento en vivo y mucho más!

Incluyendo por primera vez este año el Holiday Village de la Ciudad de New Haven, un conjunto de quioscos con decoraciones navideñas que presentan una variedad de artesanos locales que venden sus artesanías y mercancías en New Haven Green. El mercado de artesanías estará en el New Haven Green desde el jueves 05 de diciembre hasta domingo 08 diciembre a las 04:00 pm