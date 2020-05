NBC CT Y TELEMUNDO CT PRESENTAN ¡LA MAYOR UNIDAD DE DONACIÓN DE SANGRE EN CONNECTICUT EN UN SOLO DIA!

NBC CT y Telemundo CT se han asociado con la Cruz Roja Americana y los Yard Goats para la mayor colecta de sangre en un solo día en todo el estado el jueves 21 de mayo. Este año, para cumplir con las reglas de distanciamiento social, hemos extendido nuestra unidad de sangre en 4 lugares diferentes.



Los donantes pueden programar una cita visitando www.redcrossblood.org e introduciendo el código postal de la ciudad en la que se encuentra cada ubicación o introduciendo el código del patrocinador: NBCCT.



También pueden llamar a la Cruz Roja al 800-733-2767 o descargar la aplicación Red Cross Donor para registrarse en cualquiera de las ubicaciones enumeradas a continuación.



Durante estos tiempos sin precedentes, la Cruz Roja Americana está pidiendo a todos sus generosos donantes que por favor programen una cita con anticipación, ya que no se estarán aceptando citas instantáneas el día del evento.



Se le está pidiendo a todos los donantes que usen una máscara, o cobertura facial, antes de entrar en sus centros de donación como medida de seguridad, si usted no tiene una máscara, se le proporcionará una.



Tenga en cuenta que nuestro proceso RapidPass debe hacerse el mismo día de su cita, asegúrese de que esté completo antes de su llegada.



La Cruz Roja Americana pide a todos los donantes que se hidraten adecuadamente bebiendo mucha agua y que consuman una comida antes de llegar a hacer la donación.



AQUÍ LES COMPARTIMOS LAS 4 UBICACIONES:



Ubicación: Dunkin Donuts Park

Dirección: 1214 Main Street, Hartford, CT 06103

Hora: 8:00 am – 5:30 pm



Ubicación: West Hartford Town Hall

Dirección: 50 South Main Street, West Hartford, CT 06107

Hora: 8:00 am – 5:30 pm



Ubicación: American Red Cross Donor Center Dirección: 209 Farmington Avenue, Farmington CT 06032

Hora: 8:00 am – 5:30 pm



Ubicación: Wallingford Elks Lodge

Dirección: 148 South Main Street Wallingford, CT 06492

Hora: 9:00 am – 6:00 pm