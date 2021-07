New Haven alcanza el umbral recomendado por los CDC para usar mascarillas al interior

El condado de New Haven se ha convertido en la tercera región de Connecticut en ser clasificada como con transmisión "significativa" de COVID-19, lo que significa que ha alcanzado el nivel en el que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, independientemente del estado de vacunación, recomiendan el uso de mascarilla en interiores.

Condados de Hartford y New London alcanzados ese umbral el miércoles , según el COVID Data Tracker de los CDC.

La guía de los CDC, que recomienda que las personas usen máscaras en interiores en áreas donde las tasas de infección se clasifican como "significativas" o "altas", no es un mandato y deja las decisiones de política a nivel estatal y local. En la actualidad, no existe un mandato de mascarillas en el estado, pero el Departamento de Salud de Connecticut emitió un comunicado el jueves recomendando encarecidamente que las personas que viven, trabajan o visitan los condados de Hartford, New London o New Haven sigan las pautas de los CDC.

La tasa de positividad del estado llegó al 2,35% el jueves, frente al 2,96% del día anterior. Se notificaron 14.401 nuevas pruebas, con 339 casos nuevos. Hay 112 personas hospitalizadas con el virus, un aumento neto de nueve con respecto al día anterior.

Connecticut sigue teniendo una de las tasas de vacunación más altas del país.