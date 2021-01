New Haven busca recuperar millones mientras crecen propiedades exentas de impuestos

La ciudad de New Haven se enfrenta a un déficit presupuestario y algunos líderes creen que la Universidad de Yale debería tomar medidas para ayudar a llenar el vacío.

"Ese es uno de los principales problemas que tenemos aquí en New Haven es que no hay muchos centros comunitarios, no hay muchos programas después de la escuela", dijo Anthony Bacote, un entrenador de fútbol juvenil en la ciudad.

Bacote dijo que un presupuesto municipal ajustado está perjudicando a las comunidades de New Haven.

"No se invierte en nuestros vecindarios. A nadie le importa".

Puede haber varias razones para la escasez de ingresos de la ciudad, pero el alcalde Justin Elicker no ha huido una en particular.

“He sido bastante claro todo el tiempo que creo firmemente que la Universidad de Yale debe jugar un papel más importante en el futuro de la ciudad y ayudarnos a abordar nuestros problemas financieros”, dijo Elicker.

Para Elicker, el problema es que New Haven enfrenta un posible déficit presupuestario de $13 millones, por lo que está pidiendo ayuda a la Universidad de Yale. La institución de 320 años anunció recientemente un superávit de $203 millones.

Elicker señaló el hecho de que el 60% del total de bienes raíces de la ciudad están exentos de impuestos, por un valor de $8.5 mil millones. Casi la mitad de eso, dijo, pertenece a la universidad.

“Queremos que Yale crezca. Queremos que Yale tenga éxito. No queremos que Yale haga eso a costa de los residentes de New Haven”, dijo Elicker.

La universidad no respondió a múltiples solicitudes de entrevista. En una declaración anterior de mayo de 2020, la universidad dijo:

“(El) pago voluntario de $12 millones en el año fiscal más reciente fue el más alto de una universidad a su ciudad natal en cualquier parte de los Estados Unidos y representó un aumento del 44% del pago que hicimos solo tres años antes. Y eso es solo una parte de lo que Yale le da directamente a la ciudad. Ese mismo año, pagamos $5 millones en impuestos a la propiedad en nuestras propiedades no académicas (lo que nos convierte en el tercer contribuyente más alto de la ciudad)".

El senador estatal Martin Looney (D-New Haven) dijo que Connecticut históricamente renuncia a los impuestos a las organizaciones sin fines de lucro porque a menudo tienen presupuestos pequeños para proporcionar importantes servicios comunitarios.

“Es una tradición que no aplicamos impuestos a las instituciones sin fines de lucro. De hecho, la exención de impuestos de Yale está incorporada en la constitución estatal”, dijo Looney.

El evaluador interino de la ciudad, Alex Pullen, confirmó que la universidad es el tercer contribuyente más alto detrás de United Illuminating y Winstanley.

Los registros también muestran que el hospital y la universidad juntos poseen $4.7 mil millones de la propiedad exenta de impuestos de la ciudad, $3.5 mil millones de los cuales pertenecen a la escuela. Entonces, ¿cuántos ingresos fiscales se pierden?

"Es una pregunta complicada y darle una respuesta tan simplificada no le haría justicia", dijo Pullen.

Las preocupaciones financieras de la ciudad están creciendo a medida que se agota una fuente de ingresos crítica. El programa PILOT del estado, o Pago en lugar de impuestos, también se está quedando corto.

“Puede oscilar entre $75 y $ 90 millones que la ciudad realmente está perdiendo porque el estado no financia completamente ese programa PILOT”, dijo Michael Gormany, director de presupuesto de la ciudad.

A través de PILOT, el estado puede pagar a las ciudades hasta el 77% de los impuestos a la propiedad perdida para hospitales, organizaciones sin fines de lucro y propiedades estatales. En cambio, el estado paga alrededor del 25% a los municipios, dejando a New Haven con una cantidad fija de $50 millones.

“Eso se aplica de manera uniforme a cada propiedad elegible para PILOT en el estado, por lo que lo que significa es que Greenwich Hospital recibe el mismo reembolso PILOT por propiedad que New Haven obtiene por la propiedad del Yale New Haven Hospital”, dijo Looney.

Gormany dijo que la fórmula es insostenible para la creciente lista de exenciones de impuestos. Es por eso que Looney dijo que está introduciendo una nueva fórmula de tres niveles para dar más dinero a los municipios con necesidades financieras.

“New Haven, Hartford, New London y Mansfield, por supuesto, debido a la presencia de UConn, son las cuatro comunidades con la mayor cantidad de propiedades exentas de impuestos y el mayor interés en la fórmula PILOT”, dijo Looney.

Mientras tanto, los residentes están frustrados.

“Creo que es hora de que la gente diga que ya es suficiente”, dijo John Lugo de Unidad Latina en Acción. En diciembre, su grupo encabezó una marcha pidiendo a la Universidad de Yale que ayudara a combatir problemas como la falta de vivienda y el hambre entre los residentes de New Haven. Algunos, dijo, son personas que trabajan para la universidad o en los negocios y restaurantes cuyo éxito depende de la escuela.

“Algunas de estas personas son las que limpian la nieve en el invierno, algunas de estas personas son las que cuidan sus jardines”, dijo Lugo. “Tenemos que recordarles que son parte de la comunidad de New Haven y deben contribuir. Tienen tanto dinero".

El alcalde dijo que ahora hay un equipo de la ciudad negociando el tema con la universidad.