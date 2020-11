New Haven emite advertencia final a Walmart por violaciones de COVID-19

La ciudad de New Haven ha emitido una advertencia a Walmart en New Haven después de varias violaciones de COVID-19. El departamento de salud de la ciudad le ha dado a la compañía 72 horas para presentar un plan para abordar los problemas y advirtió que Walmart se cerrará y enfrentará acciones legales si se descubre que está en violación nuevamente.

El Departamento de Salud de New Haven emitió el jueves una carta de advertencia final a Walmart en 315 Foxon Boulevard.

De acuerdo con la carta que el Departamento de Salud de la Ciudad de New Haven envió al presidente y director ejecutivo, hubo varias quejas sobre violaciones de las pautas de COVID-19, incluidos empleados que no usan máscaras faciales o que no usan máscaras faciales correctamente, clientes que no usan máscaras faciales y el exceso de capacidad de la tienda.

Los inspectores hicieron un seguimiento con el personal, visitaron la tienda y dieron advertencias severas, según la carta.

La queja más reciente fue el 2 de noviembre, en la que un empleado dio positivo por COVID-19, según el Departamento de Salud. Cuando la ciudad intentó varias veces recopilar información del personal para rastrear contactos, hubo una demora en responder, según el departamento de salud. También se señaló que otros empleados podrían haber dado positivo en casos de COVID-19 en las semanas anteriores.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que Walmart recibió una carta de advertencia final en lugar de que se le ordenara cerrar porque se define como un negocio esencial y muchos residentes dependen de él para comprar comestibles y otros suministros domésticos.

Se encontraron las siguientes violaciones:

No asegurarse de que los empleados usen máscaras faciales

No asegurarse de que los empleados usen máscaras faciales correctamente

No asegurarse de que los clientes sigan los protocolos adecuados de mascarillas

No hacer cumplir los límites de capacidad

No seguir los protocolos de rastreo de contactos y pruebas estatales

Discrepancias en los protocolos de regreso al trabajo

Falta de protocolos de desinfección adecuados

Error de sincronización del iPad para el seguimiento de la capacidad

Capacitación inadecuada del personal para las directrices sectoriales de COVID-19

Walmart proporcionó a NBC Connecticut la siguiente declaración antes de que se emitiera la advertencia final:

Tenga la seguridad de que estamos tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar de quienes se encuentran dentro de nuestras tiendas, centros logísticos y centros de distribución. Hemos estado trabajando para garantizar que nuestras tiendas se limpien y desinfecten con regularidad. Estamos enfocados en servir a nuestros clientes y mantener seguros a nuestros asociados durante este tiempo sin precedentes, y hemos implementado varias medidas en consideración a la orientación de los CDC y los expertos en salud con la intención de ayudar a brindar tranquilidad. Específicamente, tenemos / hacemos:

Protocolos de limpieza profunda y desinfección con la orientación de los CDC y el director médico de Walmart.

Realización de exámenes de salud y controles de temperatura en nuestros asociados antes de que comiencen sus turnos. Si un asociado tiene fiebre (100 grados o más) o responde “sí” a nuestro cuestionario de detección, se le pedirá que regrese a casa hasta que los síntomas desaparezcan o se sometan a los protocolos COVID-19 necesarios.

Estamos exigiendo que los asociados y los clientes usen máscaras.

Colocar letreros en las entradas de las tiendas para recordar a los clientes la importancia de usar máscaras.

Instalamos barreras de plexiglás (protectores contra estornudos) en nuestros carriles de caja y áreas de farmacia. (fotos adjuntas)

Calcomanías instaladas en el piso en las entradas y en los carriles de caja que muestran exactamente qué tan lejos está seis pies, lo que facilita que los clientes juzguen la distancia social adecuada entre sí.

En el caso de que tengamos un caso confirmado en cualquiera de nuestras tiendas, estamos trabajando con esos asociados y ofreciendo orientación y el tiempo necesario para recibir atención médica. Se ha alentado a los asociados a dar prioridad a su salud y quedarse en casa si se sienten enfermos. También implementamos una política de licencia de emergencia COVID-19 (extendida hasta enero de 2021) para todos los asociados que se sientan incapaces o incómodos al ir a trabajar.

Walmart recibió 72 horas para elaborar un plan de acción correctiva relacionado con las violaciones e informar a la ciudad cómo se implementarán y seguirán los protocolos, desinfectar los protocolos, los planes de capacitación y el protocolo para el cumplimiento de la capacidad, las enfermedades de los empleados y los informes de COVID-19 protocolos, protocolo de formación para la protección personal de los empleados y adherencia al uso de mascarillas, protocolo de rastreo de contactos una lista de puntos de contacto para el establecimiento.

“Por favor, sepa que tomamos estos asuntos muy en serio y, si se descubre que ha cometido una infracción nuevamente, se cerrará su establecimiento sin previo aviso y se enfrentará a acciones legales. Esta carta sirve como su ADVERTENCIA FINAL ”, dice la carta.

“Estamos seguros de que los gerentes de tienda de Wal-Mart implementarán las medidas necesarias para abordar las violaciones. El Departamento de Salud está listo para trabajar con este establecimiento. Pero si no toman medidas y hacen los cambios necesarios para mantener seguros a nuestros residentes, su propio personal y clientes, entonces lo haremos ", dijo la directora de salud Maritza Bond en un comunicado.