New Haven honra bombero que falleció combatiendo incendio hace un año

El Departamento de Bomberos de New Haven hoy honrará al bombero Ricardo Torres Jr. en una ceremonia, marcando un año desde que murió en el cumplimiento de su deber.

El bombero de 30 años murió después de entrar a una casa en llamas en Valley Street en New Haven para rescatar a personas y combatir el fuego temprano en la mañana del miércoles 12 de mayo de 2021.

El jefe de bomberos identificó al bombero fallecido como Ricardo Torres Jr., quien trabajaba en el departamento desde julio del 2019.

A las 10 a. m., el alcalde de New Haven, Justin Elicker, el jefe de bomberos de New Haven, John Alston, Jr. y otros miembros del Departamento de Bomberos de New Haven participarán en una ceremonia en honor a Torres.

La ceremonia será en Dixwell Station, Engine 6, en 125 Goffe Street, donde estaba asignado Torres.

Torres, que creció en West Haven, soñaba con ser bombero desde los 2 años. Se unió al Departamento de Bomberos de New Haven en julio de 2019.