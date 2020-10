New Haven mantiene las clases remotas, regresa a fase 2 tras aumentos en COVID-19

Las escuelas en New Haven permanecerán remotas hasta nuevo aviso en lugar de ir a un modelo híbrido y la ciudad está retrocediendo las pautas de reapertura de negocios, lo que reducirá la capacidad para negocios como restaurantes y cerrará lugares de artes escénicas en medio de un aumento en los casos de COVID. -19.

Los funcionarios de New Haven anunciaron el jueves que no pasarán del aprendizaje virtual a un plan híbrido el 9 de noviembre y el alcalde envió un mensaje a los residentes sobre los cambios.

“No abriremos escuelas en el modelo híbrido el 9 de noviembre como estaba planeado originalmente. En cambio, los estudiantes continuarán con el aprendizaje a distancia, como lo han hecho desde el comienzo del año escolar. Sabemos que esta decisión crea dificultades para muchas familias de New Haven. El Director de Salud, el Dr. Tracey y yo no tomamos esta decisión a la ligera ”, decía el mensaje del alcalde de New Haven, Justin Elicker.

Dijo que los centros de aprendizaje estudiantil que opera la ciudad estarán cerrados indefinidamente a partir del lunes 2 de noviembre. A partir del próximo miércoles 4 de noviembre, el Ayuntamiento estará cerrado y será accesible solo con cita previa.

Comenzando de inmediato, la ciudad pasará de la Fase III a la Fase II de la reapertura de COVID-19 y reducirá los límites de ocupación para muchas empresas, según el alcalde.

Los restaurantes pasarán del 75 por ciento de su capacidad al 50 por ciento y los centros de artes escénicas interiores volverán a estar cerrados.

El alcalde dijo que el grupo de trabajo de COVID también aumentará la aplicación de la ley en los establecimientos para garantizar que estamos en cumplimiento.

Los funcionarios locales dijeron que el aumento de casos se debe a que los residentes van a reuniones sociales y fiestas y tienen otras interacciones con personas fuera de su grupo familiar principal.

Durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde, el alcalde dijo que los problemas son impulsados ​​por adultos que toman "decisiones descuidadas" y se reúnen en grupos pequeños, donde se ponen en riesgo unos a otros y a la comunidad en general.

La ciudad ofrece pruebas de COVID-19 gratuitas para cualquier persona en New Haven.

New Haven está investigando grupos de COVID-19 en First Student, donde ha habido siete casos positivos y tres casos posibles, y un estudiante tuvo contacto con uno de los conductores de autobús que dio positivo, dijeron funcionarios de la ciudad.

La ciudad también está investigando un grupo en una guardería.

Las autoridades dijeron que los casos se han relacionado con reuniones sociales y fiestas.

Elicker dijo el miércoles que podría tener que imponer algunas restricciones nuevas dentro de la ciudad después de que un programa de monitoreo de aguas residuales para el área detectara un gran aumento en los marcadores genéticos COVID-19 en las aguas residuales. Los niveles de concentración de COVID-19 en las aguas residuales se consideran un indicador principal de un posible aumento en los casos de coronavirus en los próximos días.

"Cuando aumentan los casos, apretamos un poco el grifo, cerramos las oportunidades de las personas para interactuar tanto entre sí", dijo Elicker.