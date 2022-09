New Haven presenta demanda por manifestación ilegal de motocicletas

La ciudad de New Haven, Connecticut ha presentado una demanda contra un grupo que, según la policía, realizó un evento ilegal de motocicletas el año pasado.

La demanda se presentó contra EastCoastin Entertainment, LLC, EastCoastin Enterprises, LLC, el organizador del evento Gabriel Canestri Jr., Salvatore Fusco y C&D Investments, LLC.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La ciudad espera recuperar más de $80,000 que gastó durante el evento para mantener la seguridad pública en septiembre del año pasado.

Más de 5000 personas asistieron al evento, a pesar de las advertencias de la policía de New Haven y el alcalde Justin Elicker de no asistir al evento.

“Cuando pone en riesgo la seguridad pública de los residentes de New Haven mediante actos flagrantes, imprudentes e ilegales como lo hizo Eastcoastin con su manifestación ilegal de motocicletas, la ciudad de New Haven lo hará responsable con todo el peso de la ley”. dijo el alcalde de New Haven, Justin Elicker, en un comunicado.