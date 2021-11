New Haven usa aplicación para que padres rastreen el autobús de sus hijos

Las Escuelas Públicas de New Haven están usando una aplicación que permitirá a los padres y tutores rastrear el autobús de sus hijos y llega en un momento en que las comunidades en todo el estado y el país están lidiando con una escasez de conductores de autobuses.

Las Escuelas Públicas de New Haven y la compañía de autobuses escolares, First Student, están utilizando la aplicación FirstView, que permitirá a los padres ver la hora estimada de llegada en tiempo real del autobús escolar de sus hijos, según los funcionarios de New Haven.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, la superintendente de las escuelas públicas de New Haven, Dra. Iline Tracey, el director de transporte Carl Jackson, y la directora de la escuela Betsy Ross, Jennifer Jenkins, participaron en la conferencia de prensa a las 10:30 a.m.

Tracey dijo que las escuelas han estado probando la aplicación FirstView durante varias semanas y el servicio no le está costando nada al distrito.

"Particularmente dados los retrasos que hemos experimentado en algunas rutas de autobús, la aplicación ayudará a los padres y cuidadores a gestionar la entrega y recogida más fácilmente", dijo Tracey.

Dijo que la aplicación no resuelve todos los problemas de comunicación y que los retrasos graves en el autobús de 45 minutos o más se comunicarán a las familias por correo electrónico o mensaje de texto.

También habrá fallas, como cuando la unidad de GPS de un autobús no funciona correctamente, dijo.

Al discutir la escasez de conductores de autobuses, Jackson dijo el viernes que las escuelas de New Haven tienen una escasez de alrededor de 15 conductores de autobuses escolares en un día determinado y que necesitarían más conductores de autobuses adicionales para cubrir a los conductores de autobuses que dicen que están enfermos.

