NH amplía elegibilidad de vacunas a estudiantes universitarios de fuera del estado a partir del 19 de abril

El gobernador Chris Sununu anunció el jueves que New Hampshire ampliará la elegibilidad para vacunas a personas mayores de 16 años independientemente de su lugar de residencia, incluidos los estudiantes universitarios, a partir del lunes 19 de abril.

Hizo hincapié en que todavía hay "mucho tiempo" entre ahora y el 19 de abril para que los residentes se vacunen antes de que los no residentes sean elegibles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Más temprano el jueves, el gobernador anunció que los residentes de New Hampshire tendrán una oportunidad adicional de recibir la vacuna Johnson & Johnson este fin de semana.

Con las citas completamente reservadas en el New Hampshire Motor Speedway en Loudon este fin de semana, la oficina de Sununu anunció que se abrirían tres sitios fijos más el domingo en Concord, Newington y Salem para los residentes que hayan reservado citas a través de la Interfaz de red de inmunización.

Las 4.500 dosis adicionales de las vacunas estarán disponibles para los residentes de New Hampshire mayores de 18 años de 8 am a 4 pm en los tres sitios: Steeplegate Mall en Concord, Mall at Fox Run en Newington y Rockingham Mall en Salem.

"Hemos recibido una gran afluencia de Johnson & Johnson y no queremos detenernos", dijo Sununu.

Las clínicas no estarán abiertas para citas y sin cita previa. El registro para las clínicas se puede aquí. El gobernador dijo el jueves por la tarde que muchas de las citas ya estaban programadas.

Sununu también compartió algunas malas noticias. Dijo que el gobierno federal informó al estado que las futuras asignaciones de Johnson & Johnson serán recortadas.

Dijo que las dosis de Johnson & Johnson que llegarán a New Hampshire bajarán de 2500 la próxima semana a aproximadamente 900 por semana en las semanas siguientes.