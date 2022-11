Nicole en detalle: a qué hora llegan las lluvias y los vientos a nuestra región

Los remanentes de Nicole siguen avanzando hacia el norte y las bandas de lluvia terminarán extendiéndose por toda Nueva Inglaterra al final de la noche del viernes.

Aguaceros, viento e incluso algunas tormentas eléctricas acompañarán este sistema a medida que avanza sobre la región hasta el sábado por la mañana.

Pero hay buenas noticias: la lluvia terminará el sábado al mediodía. Aun así, el domingo será mucho más frío.

Así se moverá la lluvia

La precipitación más intensa se apoderará del oeste de Massachusetts y se extenderá hasta Lebanon y la región de Monadnock alrededor de las 9:00 p.m. o medianoche.

Si bien se secará un poco durante la noche, otro lote de lluvia moderada comenzará temprano en la mañana hacia el oeste y avanzará hacia el este hasta media mañana.

Entonces, con la lluvia sobre Connecticut y Vermont a las 6:00 a.m., las lluvias se debilitarán un poco una vez que lleguen a Boston alrededor de las 8:00 a.m. Las lluvias dispersas cubrirán el este de Nueva Inglaterra a las 9:00 a.m. y pasarán a Maine al mediodía.

Las cantidades de lluvia variarán desde una pulgada y media hacia el oeste hasta media pulgada cerca de Boston. Si bien el riesgo de inundación sigue siendo bajo, puede haber algo de agua estancada en áreas con drenaje deficiente o desagües pluviales obstruidos.

Cuando se detendrá la lluvia

El sol saldrá el sábado por la tarde, con temperaturas suaves y un ambiente húmedo.

El frente frío llega después, trayendo aire más seco y frío el domingo por la mañana en Vermont y hacia el resto del sur de Nueva Inglaterra el domingo por la tarde.

Sobre el viento

Si bien ya hay brisa, el viento más fuerte tendrá lugar alrededor de las 10:00 p.m. del viernes y un pico alrededor de la medianoche, con ráfagas de más de 50 millas por hora en el Cabo y las islas. Pueden ocurrir cortes de energía aislados a lo largo de las áreas que reciben los vientos más fuertes, así como daños en las ramas de los árboles en algunos lugares.

Las ráfagas de viento alcanzarán alrededor de 45 millas por hora en el condado de Bristol, el condado de Plymouth y el sur de Rhode Island, debilitándose durante unas horas antes de recuperarse nuevamente a media mañana y hasta el sábado por la tarde. El viento disminuirá durante el día, pero a veces alcanzará ráfagas de más de 20 millas por hora.