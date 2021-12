Niño de 13 años arrestado en conexión con amenazas a escuela de New Haven

Un estudiante de 13 años ha sido arrestado como parte de una investigación en curso sobre una serie de amenazas a las escuelas de New Haven.

Una llamada falsa al 911 y varias amenazas en línea provocaron el cierre de varias escuelas en New Haven el lunes. El martes, la policía anunció el arresto de un estudiante de la escuela Conte West Hills de 13 años, que desde entonces ha sido entregado a sus padres. El nombre del niño no fue revelado debido a su edad y los cargos específicos no se aclararon de inmediato.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La serie de amenazas del lunes, que según la policía comenzaron con una llamada al 911 que informaba falsamente a una persona con un arma cerca de la escuela secundaria Wilbur Cross, provocó cierres, salidas tempranas y respuestas policiales en varias escuelas de la ciudad. Un estudiante de Wilbur Cross de 17 años está acusado de hacer la llamada inicial al 911. Otro sospechoso menor de otro estado está acusado de realizar algunas de las otras amenazas, que se publicaron en las redes sociales.

La policía continúa investigando las otras amenazas, que se publicaron en las redes sociales o se enviaron por correo electrónico. En este momento, dicen que ninguna de las amenazas es creíble.

Las amenazas en New Haven son solo un ejemplo de la gran cantidad de amenazas e informes falsos que desencadenaron las respuestas de la policía a las escuelas de Connecticut en los últimos días, incluido una serie de amenazas en Hamden High School y en la Escuela secundaria Eli Whitney Tech.

Brian Foley, asistente del comisionado de seguridad pública de Connecticut, dijo que hay múltiples investigaciones en curso sobre amenazas escolares en todo el estado en este momento y que cree que las redes sociales están generando incidentes de imitación, especialmente después del tiroteo mortal en una escuela en Michigan.

"Siempre que hay un tiroteo en una escuela en todo el país que recibe mucha atención, se puede esperar que estas amenazas ocurran en los días y semanas posteriores", dijo Foley en una conferencia de prensa el martes. "Las fuerzas del orden los manejan como amenazas reales cuando los reciben y luego con la misma seriedad una vez que aprenden a ser engañosos".

La policía de New Haven continúa investigando las amenazas en su ciudad y pide a cualquier persona que tenga información que los llame al 203-946-6304. Las personas que llaman pueden hacer sugerencias anónimas al 1-866-888-TIPS (8477), o enviando un mensaje de texto con “NHPD más su mensaje” al 274637 (CRIMES).

El departamento de educación dice que le preocupan el aumento de amenazas en los planteles de Connecticut.