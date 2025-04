Padre pide apoyo de la comunidad para encontrar a niño hispano de 4 años que desapareció en el río Merrimack

El padre de un niño hispano que fue reportado como desaparecido tras caer al agua en el Río Merrimack el fin de semana, está pidiendo apoyo de la comunidad para encontrar al pequeño.

Joan López, padre del niño de 4 años, dice que el niño cayó al agua el sábado, cuando se encontraba con su madre, "él estaba con su madre y no sé cómo explicarte qué pasó porque yo no estaba, su madre me dijo que se cayó al agua, no sé si se resbaló, o lo que sucedió…", dijo López a Telemundo Nueva inglaterra y NBC Boston el domingo.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

De acuerdo con su padre, el niño vestía un pantalón negro, tenis azules con blanco, y camiseta roja fucsia, cuando ocurrió el incidente.

Los Departamentos de Policía y Bomberos de Lowell respondieron a la llamada al 911 alrededor de las 5:44 p.m. el sábado, por el niño de 4 años que se encontraba en el agua junto al Canal Occidental, en la zona de 300 Arcand Drive y el río Merrimack.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Información preliminar indicó que el niño fue rápidamente arrastrado por la corriente hacia el río Merrimack, mientras su padre no pierde las esperanza de hallarlo, "continuaremos la búsqueda hacia abajo con la fe en dios de que lo podamos encontrar... ahora lo que necesitamos es el apoyo de la comunidad que nos ayude a encontrarlo, así sea el cuerpo", dijo López.

Autoridades dijeron que la búsqueda del niño ha contado con la participación de la Unidad de Drones de la Policía de Lowell, las embarcaciones y el Equipo de Buceo del Departamento de Bomberos de Lowell, el Ala Aérea de la Policía Estatal de Massachusetts, el Equipo de Buceo y otras unidades, la Policía de UMass Lowell y la Policía Ambiental.

Mientras continúa la búsqueda e investigación de cómo el niño terminó en el agua, su padre dice que el pequeño sufría de hiperactividad, y necesitaba asistencia, "le asignaron una persona que lo trataran y esa persona fue una dos veces, y de ahí en adelante más nunca fueron, no le dieron asistencia. Intentamos hacer hasta lo imposible para comunicarnos con médicos y cosa, pero siempre nos dejaban en espera, y nunca nos atendieron.", dijo López.

Familiares dijeron a Telemundo Nueva inglaterra y NBC10 Boston que la búsqueda sería resumida el lunes a las 8:45 a.m. en Lawrence Public Ramp at 8:45 a.m.