Niño hispano baleado mientras se preparaba para dormir

Un niño hispano se encuentra fuera de peligro tras haber recibido un disparo mientras se preparaba para ir a la cama en un apartamento de Mattapan, en Boston.

La familia del menor ahora duda si regresar al apartamento, ya que sienten temor por la gran inseguridad que se vive en el área y no pueden olvidar la pesadilla vivida cuando vieron al niño herido.

“Momentos difíciles nada más me decía no me dejes morir Altagracia, no me deja morir”, dijo Altagracia, la madrastra del niño, identificado como Luis, mientras recuerda el suceso.



Varias balas impactaron las paredes del apartamento de Mattapan, el domingo pasadas las 8:00 de la noche, y una de ellas dio en la pierna del niño de 12 años.

“Empezó la balacera y, de una vez, él gritó: mi pierna, mi pierna. Y agarrándose se tiró ahí porque no podía caminar”, relató. “Mira cómo se metió (la bala). Entonces esa bala dio directamente aquí atrás y ahí está el hoyo”.



En la sala yacía herido Luis, de 12 años. Su padre, que veía televisión, intentó a rastras a ayudarlo.



“Mi esposo de una vez le agarró la pierna para tapar la sangre hasta que yo pude tomar una toalla y ponérsela en la piernita”, dijo.



Luis ya fue dado de alta y se recupera junto a su familia, quiénes por los próximos días se encuentran fuera de Boston.