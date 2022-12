Niño hispano que quedó en coma tras ser arrollado en Acton regresa a casa

Un niño que resultó gravemente herido en un accidente de atropello y fuga en Acton, Massachusetts, el mes pasado, ya estaría de regreso a casa el miércoles, según un amigo de la familia.

César Soto Jr., de 13 años, tiene programado ser dado de alta del Spaulding Rehabilitation Hospital por la mañana, con familiares y policías escoltándolo a casa. Soto tuvo que aprender a caminar nuevamente después de que el accidente lo dejara en coma.

La policía dice que está buscando radicar cargos contra una mujer de 85 años en relación con el accidente.

La policía de Acton dijo a principios de este mes que presentó una solicitud de denuncia penal contra una mujer de Maynard no identificada, por los cargos de abandonar la escena de un accidente que causó lesiones personales, operación imprudente y una infracción de cruce de peatones. Dijeron que su nombre solo se dará a conocer si se emiten cargos penales.

César estaba en el cruce de peatones en el momento del accidente, que ocurrió en Great Road cerca de Harris Street, según las autoridades. Los oficiales respondieron a la situación alrededor de las 6:15 p.m. el 2 de noviembre.

"Ha sido una pesadilla", dijo su madre, Crisoly Tejeda, a principios de este mes. "Quiero justicia".

Tejeda dijo que su hijo caminaba hacia su casa desde una tienda local con amigos cuando lo golpearon en el cruce de peatones. Los otros niños que estaban con él dijeron que no vieron el auto porque se acercó mucho a ellos.

Varias personas se pusieron en acción para ayudar al adolescente herido tras el accidente.

"Simplemente me detuve, estacioné y agarré una manta, salí y vi a un joven acostado y rodeado de algunos otros buenos samaritanos", dijo Erica Labb, explicando que otros ya estaban ayudando y "diciéndole al niño ‘la ayuda está en camino, no te muevas, no te muevas’. El niño parecía moverse".

La amiga de la familia, Madeline Cruz, dijo que la conductora debería haberse entregado de inmediato y nunca haber abandonado la escena.

"Dejaron a un niño de 13 años al costado de la carretera y se fueron", dijo Cruz. "No hay excusa".

Además del coma, César ha estado lidiando con una pierna severamente rota y visión doble, y ha tenido problemas de hinchazón en la cabeza y coágulos de sangre.

"Es un chico fuerte", dijo Tejeda. "Él es mi bebé".

La policía dijo que la vigilancia por video recopilada de negocios cercanos les ayudó a identificar un vehículo de interés en el accidente, y luego obtuvieron una orden de registro y confiscaron el vehículo. También pudieron identificar a la persona que presuntamente conducía el vehículo en el momento del accidente.