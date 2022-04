El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Siendo abril el mes de concientización sobre la enfermedad de Parkinson, es una gran oportunidad para conocer más sobre esta enfermedad y cuidar de tanto tu salud como la de tus seres queridos. Aunque la enfermedad de Parkinson en sí no es mortal, las complicaciones pueden serlo. Y esto puede ser especialmente peligroso cuando muchos síntomas de esta enfermedad se atribuyen a los efectos normales de la edad avanzada, provocando que no se busque atención médica y que no se trate.

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que principalmente afecta el movimiento, y es el resultado de una pérdida progresiva de ciertas neuronas en el cerebro que producen dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que regula muchas funciones en el cerebro y es muy importante en el control de los movimientos. A medida que estas neuronas se debilitan y mueren, los síntomas de esta enfermedad se vuelven más prominentes.

Casi un millón de personas en los Estados Unidos sufren de Parkinson, y se espera que este número aumente a 1.2 millones para el 2030. Los latinos en especial deben mantenerse alerta ante los síntomas. Estudios en los Estados Unidos han descubierto que la incidencia de esta enfermedad es mayor en los hispanos que en otros grupos étnicos. Esto sin mencionar que los latinos en particular no siempre reconocen los síntomas de la enfermedad y buscan evaluación médica temprana.

Cosas a tener en cuenta

Ya que las señales tempranas de la enfermedad de Parkinson pueden ser mínimas, es común ignorarlas y atribuirlas a la edad avanzada. Sin embargo, es crucial informar a tu doctor sobre cualquier cambio en tu conducta o estado físico, no importa qué tan insignificante creas que sea. Expresar tus inquietudes puede cambiar e incluso salvar tu vida.

La mayoría de quienes sufren de Parkinson presentan síntomas a medida que la enfermedad avanza. Los cuatro síntomas clave de la enfermedad incluyen:

Movimientos lentos: Esta enfermedad puede causar que los movimientos sean lentos, produciendo por ejemplo dificultades para vestirse, comer, o levantarse de una silla.

Esta enfermedad puede causar que los movimientos sean lentos, produciendo por ejemplo dificultades para vestirse, comer, o levantarse de una silla. Temblores: El temblor en esta enfermedad se presenta cuando el brazo o la pierna están en reposo. Inicialmente suele presentarse en el brazo, mano o los dedos de la mano.

El temblor en esta enfermedad se presenta cuando el brazo o la pierna están en reposo. Inicialmente suele presentarse en el brazo, mano o los dedos de la mano. Rigidez: El Parkinson puede causar músculos tiesos y poco flexibles, dificultando tareas y acciones simples.

El Parkinson puede causar músculos tiesos y poco flexibles, dificultando tareas y acciones simples. Dificultades para caminar: Las personas que sufren de esta enfermedad generalmente tienen dificultades para levantarse de una silla, caminan con pasos pequeños, "arrastran" los pies. Esto hace que tengan mayor riesgo de caerse.

Sin embargo, no tienen que estar presentes estos cuatro síntomas para hacer el diagnóstico.

Otros síntomas menos conocidos, pero también muy importantes incluyen: pérdida del olfato, problemas para tragar, estreñimiento, problemas con la presión arterial, depresión, ansiedad y problemas de memoria, entre muchos otros.

Factores de riesgo

Aunque la causa del Parkinson sigue siendo mayormente una incógnita, ciertos factores pueden aumentar tu riesgo. El mayor factor de riesgo es la edad. Esta es una enfermedad que afecta principalmente a mayores de 65 años. Sin embargo, también puede afectar a gente joven. Esta enfermedad afecta tanto a hombres como mujeres, aunque es un poco más común en hombres. Otros factores de riesgo incluyen la genética, con docenas de mutaciones genéticas relacionadas a la enfermedad de Parkinson, la exposición a ciertos químicos como por ejemplo fumigantes o pesticidas, y una historia de golpes repetidos a la cabeza.

Tratando el Parkinson

Aunque no existe cura para el Parkinson, hay muchos medicamentos para mejorar los síntomas y ayudar a los pacientes a mantener una buena calidad de vida. Estos medicamentos pueden ayudar a aumentar niveles de dopamina en el cerebro, influir en otros químicos cerebrales, o controlar síntomas no motores. Un procedimiento quirúrgico conocido como la estimulación cerebral profunda, es muy exitoso para controlar el temblor y mejorar la movilidad.

Hacer ejercicio es muy importante en pacientes con enfermedad de Parkinson. El ejercicio mantiene e incluso aumenta los niveles de dopamina en el cerebro y mantiene tu habilidad de realizar actividades cotidianas. Comer una dieta saludable y balanceada—rica en frutas, verduras y limitando los alimentos procesados—también es clave.

