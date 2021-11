No habrá exención general de pagos en exceso por desempleo en Connecticut: Agencia

La comisionada interina del Departamento de Trabajo informó el lunes a los legisladores de Connecticut que la ley estatal y federal prohíbe a su agencia otorgar una exención general a miles de trabajadores a quienes ahora se les les está cobrando por el pago excesivo de sus beneficios de compensación por desempleo durante la pandemia.

Dante Bartolomeo dijo a los miembros de los Comités de Asignaciones y Trabajo de la Asamblea General que el Departamento de Trabajo de los EE. UU. exige que su agencia revise todos los pagos en exceso caso por caso y recupere el dinero. Sin embargo, la ley de Connecticut permite que las personas con ciertas circunstancias atenuantes soliciten una exención individual del estado, lo que instó a los reclamantes afectados a hacer.

"El problema es que es un asunto federal que los federales y la delegación federal podrían cambiarlo, si así lo quisieran, lo que se nos permite hacer y lo que no", dijo. "Pero, desafortunadamente, no es a nivel estatal. No podemos hacer esos cambios".

Muchos legisladores de Connecticut han pedido a la agencia que de alguna manera renuncie a los pagos en exceso que se cobran a los trabajadores que perdieron sus trabajos durante la pandemia, argumentando que es injusto exigir dinero a personas que no cometieron fraude y continúan luchando financieramente.

" Esto era algo que se estaba construyendo y diseñado para una circunstancia inusual. Estábamos tratando de mantener a las personas a flote'', dijo el representante Toni Walker, demócrata de New Haven, copresidente del Comité de Apropiaciones ". Luego volvemos y decimos 'No deberíamos haberle dado ese dinero'. Pero la gente estaba tratando de sobrevivir ".

En septiembre, cuando surgió este problema por primera vez, los legisladores sugirieron que cubrir los pagos en exceso costaría entre $ 6 y $ 10 millones. Sin embargo, según el Departamento de Trabajo del estado, ese es un promedio móvil y el costo es de al menos $ 30 millones, una cifra que se espera que crezca a medida que la agencia continúa revisando las más de 1.5 millones de reclamos por desempleo presentados desde el 13 de marzo de 2020 para el estado.

Hasta ahora, la agencia ha determinado que aproximadamente el 2% de los reclamos, que representan aproximadamente 13,000 personas, son pagos en exceso en el estado de desempleo, beneficios extendidos y programas de compensación por desempleo de emergencia pandémica. Se espera que esas cifras aumenten a medida que se revisen más reclamaciones y después de que el estado reciba informes de otros programas de beneficios para desempleados.

Un portavoz de la agencia dijo que podría llevar entre seis y ocho años resolver finalmente el problema del reembolso, dadas las oportunidades de apelaciones y los planes de pago prolongados. Algunos trabajadores a los que se les pagó en exceso durante la recesión de 2008 todavía están pagando sus pagos en exceso por desempleo.

Bartolomeo dijo que esta vez los sobrepagos se produjeron por varias razones. Si bien ha habido casos de fraude, dijo que también hubo casos de sobrepagos no fraudulentos, como cuando un empleador puede haber apelado una reclamación por desempleo después de que el trabajador ya había recibido el pago. Dijo que también ha habido casos de personas que cometieron un error al presentar su solicitud, o de un agente del Departamento de Trabajo que ingresó datos incorrectamente.