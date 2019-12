Asiste al Festival Puertorriqueño de New Haven

La organización Puerto Ricans United, Inc. se complace en presentar la tercera edición del Festival Puertorriqueño de New Haven.

¡Este año nos acompañará, directamente desde Puerto Rico, “Oscarito El Mas Loco”! Además, se unirán al programa otros artistas reconocidos de CT y Nueva Inglaterra para brindarnos un día lleno de música.

No te pierdas este gran evento, el sábado 11 de agosto en New Haven Green en New Haven, Connecticut desde las 1pm hasta las 9pm.

Telemundo Connecticut y NBC Connecticut se enorgullece de ser parte de este magno evento. Estaremos presentes para compartir con la comunidad puertorriqueña de New Haven y poder celebrar sus costumbres, valores culturales, arte culinario y ser parte de toda la diversión.

¡Contamos con su presencia para que Unidos En Una Sola Voz celebremos nuestro orgullo y demostremos el poder de los latinos en Connecticut!