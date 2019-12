No te pierdas la cobertura de First Night Boston

Nueva Inglaterra podrá sintonizar Telemundo Boston, NBC10 Boston y necn este año nuevo para nuestra cobertura especial en vivo de First Night Boston Celebrando 2019.

Disfruta junto a Grace Gomez, , Betsy Badell, Pedro Castro Amaré y Cecy del Carmen del desfile, el espectáculo de luces, y fuegos artificiales.

Telemundo Boston transmitirá el evento de las 11:00 PM a 12:30 AM.

Chadwick Stokes, residente de Boston y líder de las bandas Dispatch, State Radio, y The Pintos encabezará y darán la bienvenida al Año Nuevo en el concierto del 31 de diciembre en Copley Square con miles de fanáticos. Con la histórica e iluminada Iglesia de la Trinidad como telón de fondo, Stokes tomará el escenario principal de Copley Square a las 11:20, lo que ayudará a llevar la cuenta regresiva de Copley al Año Nuevo. Los segmentos de la actuación se transmitirán en vivo a lo largo de Nueva Inglaterra en el evento televisivo NBC10 Boston, necn y Telemundo Boston.

Además, First Night Boston ha anunciado un programa de socios benéficos filantrópicos para su evento de 2019. Los participantes en el evento conocerán cuatro organizaciones sin fines de lucro que empoderan a las niñas y mujeres del área.

Las organizaciones benéficas seleccionadas para este programa inaugural incluyen #HereForTheMusic, una campaña creada por la organización sin fines de lucro Calling all Crows que sirve para prevenir la violencia sexual en la industria de la música en vivo a través de capacitación, asesoría sobre políticas y educación; Project Hope, con sede en Boston, que atiende a mujeres y familias de bajos ingresos con educación, capacitación laboral, colocación laboral, asistencia para la vivienda y es un refugio familiar de emergencia; El Center for Women and Enterprise se dedica a ayudar a mujeres y veteranos de Nueva Inglaterra a iniciar y hacer crecer sus negocios; y Girls at Work, Inc., que creen a través de herramientas eléctricas y un proyecto de carpintería en un momento en que pueden empoderar a las niñas para que desarrollen confianza para enfrentar los desafíos de la vida actual y futura.

"First Night Boston representa un nuevo comienzo para todos nosotros", dijo Mike St. Peter, Presidente y Gerente General de NBC10 Boston, Telemundo Boston y necn. "Este año, además de la espectacular cobertura de celebración en la ciudad, tenemos el privilegio de presentar espectadores en las tres estaciones y espectadores de toda Nueva Inglaterra a estas distinguidas organizaciones que luchan incansablemente por un nuevo comienzo para las mujeres todos los días".

Las organizaciones seleccionadas se presentarán en Copley Square para dar a conocer el trabajo que realizan y recolectar donaciones a lo largo del día. NBC10 Boston, Telemundo Boston y los espectadores necn podrán ver la cobertura televisiva previa al evento de su trabajo con la opción de donar en FirstNightBoston.org.