Nombran 2 nuevos miembros del Comité Escolar de Boston tras renuncias

El jueves, la alcaldesa Kim Janey llenó dos vacantes en el Comité Escolar de Boston dejadas por miembros que se habían retirado cuando se hicieron públicos los mensajes de texto que compartían que despreciaban a las familias de estudiantes.

Rafaela Polanco García y Lorena Lopera, ambas con hijos en las Escuelas Públicas de Boston, han sido nombradas para el comité, anunció Janey. Se encontraban entre una lista de 23 candidatos para el puesto.

"Estoy encantada de nombrar a estos nuevos y talentosos miembros del comité, que representan a muchos de los residentes de nuestra ciudad. Ambos ayudarán a llenar las páginas de este nuevo capítulo de equidad y oportunidades para los estudiantes y las familias de las Escuelas Públicas de Boston. ", Dijo Janey en un comunicado.

Ella había prometido llenar un vacío de representación latina en el comité dejado por el renuncias de la presidenta Alexandra Oliver-Davila y Lorna Rivera el mes pasado.

"Más del 40% de los estudiantes de las escuelas de Boston son latinos. Con la renuncia de dos líderes latinos, hay un vacío que debe llenarse", dijo Janey después.

Polanco García, que vive en South Boston, es directora de participación y organización de los padres en St. Stephen’s Youth Programs, mientras que Lopera, residente de Jamaica Plain, es directora ejecutiva de Latinos for Education. Ambas dijeron que se sentían honradas de haber sido elegidos para unirse al comité.

"Como inmigrante de la República Dominicana, es un gran honor para mí representar a las familias de estudiantes del idioma inglés en el Comité Escolar de Boston", dijo Polanco García en un comunicado.

"Mi propia experiencia educativa y mi experiencia como padre de las Escuelas Públicas de Boston es lo que guiará mis decisiones en el Comité Escolar de Boston", dijo Lopera en un comunicado.

Los textos que llevaron a las renuncias del mes pasado se enviaron durante una reunión del comité en octubre pasado cuando la junta estaba considerando una propuesta para eliminar temporalmente el requisito de la prueba de ingreso a las escuelas de examen de la ciudad.

“La mejor reunión del comité escolar de todos los tiempos. Estoy tratando de no llorar”, le envió un mensaje de texto a la presidenta del comité escolar, Alexandra Oliver-Davila, a la miembro del comité, Lorna Rivera, según los textos obtenidos por el Boston Globe.

"Esperen hasta que los racistas blancos comiencen a gritarnos", respondió Rivera. "Lo que sea. Están delirando”, envió un mensaje de texto a Oliver-Davila. "Odio WR", le envió un mensaje de texto a Rivera nuevamente, en referencia al vecindario de West Roxbury de la ciudad.

“Harta de los Westie Whites”, respondió Rivera. "Yo también. Realmente tengo ganas de decir eso”, envió un mensaje de texto Oliver-Davila.

"Lamento mis mensajes de texto personales, fue inapropiado", escribió. “Pero no me avergüenzo de los sentimientos de la historia que me hicieron escribir esas palabras”.

Oliver-Davila expresó los comentarios en el contexto de su historia personal al crecer en una ciudad donde, según dijo, fue condenada al ostracismo y provocada, calificó de insultos raciales, escupió y enfrentó amenazas físicas de violencia.

Durante la reunión, Oliver-Dávila dijo que se sintió transportada a su juventud cuando miembros del público entregaron testimonios que, según ella, a veces eran de naturaleza racista.

"Fue doloroso. Y en el calor del momento me hizo desahogarme al enviar mensajes de texto personales inapropiados a uno de mis colegas. Lamentablemente, me permití hacer lo que otros me han hecho. Fallé mis propios estándares ”, dijo.

En su carta de renuncia, Rivera no mencionó los mensajes de texto, pero escribió sobre recibir "correos electrónicos con amenazas racistas y ataques personales en las redes sociales" de quienes se oponen a los cambios en las políticas de admisión a las escuelas secundarias de exámenes.

“Estoy siendo atacada como profesora latina de estudios de género que enseña sobre racismo, patriarcado y opresión”, escribió. "Debido al acoso y el estrés abrumador del trabajo relacionado con el Comité Escolar, mi salud mental y física se ha deteriorado, por lo que necesito renunciar y recuperarme".