Nuevas restricciones en el Providence Place Mall para visitantes menores de edad

El centro comercial Providence Place implementará nuevas restricciones para los visitantes jóvenes a partir del lunes.

El "Programa de Orientación Juvenil" exige que cualquier persona menor de 18 años esté acompañada por un adulto mayor de 21 años después de las 5 p.m. todos los días. El personal de seguridad del centro comercial verificará las identificaciones según sea necesario.

Esto forma parte de una actualización más amplia del Código de Conducta del centro comercial, presentado por primera vez el 1 de marzo.

El código enumera 13 comportamientos o elementos prohibidos: congregación, comportamiento ofensivo o disruptivo, actividades inseguras (como juegos bruscos, correr, andar en patineta o pelear), bebidas alcohólicas abiertas, fumar o vapear, fotografiar o grabar en video, no estar completamente vestido, vestimenta que pueda provocar, actividad comercial no autorizada, actividad de libertad de expresión no autorizada previamente, animales (excepto animales de servicio), violación de cualquier ley u ordenanza federal, estatal o local, y armas de fuego.

El personal de seguridad del centro comercial solicitará a los grupos de cuatro o más personas que permanezcan juntos.

Los cambios se suman a las mejoras de seguridad adicionales tras dos robos en el Skybridge del centro comercial a finales de diciembre y enero. El centro comercial ya ha implementado cambios en el acceso al Skybridge, ha aumentado las patrullas de seguridad y ha actualizado sus sistemas de CCTV.

El centro comercial también se someterá a una auditoría de seguridad independiente y ha publicado una solicitud de propuestas para contratar a un proveedor de servicios de seguridad.

Un abogado del centro comercial declaró que este es un esfuerzo para que el centro comercial sea más seguro para todos los visitantes.