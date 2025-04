Nuevo programa ofrece viajes en New Haven por menos de $2 para los pasajeros

Moverse por algunas zonas de New Haven, Connecticut, ahora es un poco más fácil y económico. Un nuevo programa de viajes compartidos, diseñado específicamente para la ciudad, cuesta solo $1.75 por un viaje de ida.

Se llama VIA NHV y ya está en funcionamiento en el vecindario de Fair Haven y en varios vecindarios del oeste de la ciudad. El programa piloto se centra principalmente en vecindarios donde la gente depende más del transporte público.

"No conozco el camino, por eso ahora me gusta usar Uber, porque antes me perdía en el autobús", dijo Mariam Andino Pagan. "Ayer pagué $27 y anteayer $31".

Benjamin Limmer, del Departamento de Transporte, explica que los viajes pueden ser directos o una forma de completar un viaje ya existente.

"Necesitan una opción para comenzar o terminar su viaje en el lugar específico al que se dirigen. Puede ser un supermercado, o un viaje de ida y vuelta a casa", dijo Limmer.

El servicio de microtransporte compartido comenzó hace tres semanas en New Haven y hasta la fecha ha completado 500 viajes.

“Hasta ahora, los lugares más populares para solicitar viajes han sido New Haven Green, Union Station, Southern Connecticut State y varios supermercados locales”, afirmó Severine Koen, del equipo de Asociaciones de la Costa Este de Via.

El servicio en New Haven forma parte del programa piloto estatal de microtransporte de $19 millones, anunciado en marzo de 2024 para nueve ciudades y distritos de transporte en diferentes partes del estado, desde East Windsor hasta Stamford.

“Estamos muy emocionados de ver el lanzamiento y ver a los residentes utilizando el servicio”, declaró Koen.

New Haven recibió $3 millones de esa subvención de $19 millones para financiar el programa piloto durante dos años. Hay dos zonas principales en el oeste de la ciudad y una gran parte de Fair Haven. Los pasajeros pueden reservar un viaje a ubicaciones en las zonas de servicio a través de una aplicación o llamando directamente al servicio.

Via NHV ofrece servicio de sillas de ruedas y viajes con descuento para personas mayores y residentes de bajos ingresos por $0.85 por trayecto.

“Me parece genial, porque aquí hay gente con dificultades económicas”, dijo David, que esperaba en una parada de autobús. Se negó a dar su apellido. “Además, es económico y te lleva a donde necesites ir, así que creo que es muy beneficioso para la comunidad”.

Los líderes municipales afirman que es otra opción en lugar de conducir, donde se han esforzado por mejorar la seguridad peatonal y se han añadido servicios de alquiler de bicicletas para ir de un lugar a otro.

Los viajes en microtránsito se sumarán a las formas de desplazarse de forma más directa, sin coche. El servicio funciona los siete días de la semana, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y hay planes para añadir viajes a Tweed por $10.

Los viajes son gratuitos hasta el viernes 11 de abril.