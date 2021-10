Nuevo reporte revela las mejores escuelas primarias y secundarias de Massachusetts

U.S. News & World Report han publicado su primer ranking de escuelas primarias y secundarias públicas de cada estado. La clasificación inaugural se suma a la clasificación anual de las escuelas secundarias que se publica cada año.

A diferencia de la clasificación de las escuelas secundarias, no existe una clasificación nacional para las escuelas K-8, pero los lectores aún pueden consultar las clasificaciones de las escuelas por estado o distrito.

Se clasificaron más de 80,000 escuelas primarias e intermedias, además de las 17,857 escuelas secundarias públicas clasificadas a principios de este año. Para la clasificación K-8, la metodología se basó principalmente en el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones estatales, pero también consideró la proporción de estudiantes por maestro.

Los datos, disponibles públicamente en el sitio web del Departamento de Educación de EE. UU., se recopilaron en el año académico 2018-2019 y, por lo tanto, precedieron a la pandemia de COVID-19 y su impacto en la educación, según U.S. News & World Report.

Estas son las mejores escuelas secundarias y K-8 en cada estado de Nueva Inglaterra:

Connecticut

Escuelas primarias

1. Booth Free School

2. South School

3. Stamford Charter School for Excellence

4. Riverside School

5. Sherman School

6. Monroe Elementary School

7. Ridgebury Elementary School

8. Green's Farms School

9. Daniels Farm School

10. West District School

Escuelas Secundarias

1. Darien High School

2. Marine Science Magnet High School of Southeastern

3. Weston High School

4. Staples High School

5. New Canaan High School

6. Wilton High School

7. Greenwich High School

8. Ridgefield High School

9. Connecticut IB Academy

10. Conard High School

Maine

Escuelas primarias

1. Fruit Street School

2. Longfellow School-Portland

3. Pond Cove Elementary

4. Yarmouth Elementary School

5. Easton Elementary School

6. Mary Snow School

7. Falmouth Elementary School

8. Kennebunkport Consolidated School

9. Sea Road School

10. Harpswell Community School

Escuelas Secundarias

1. Greely High School

2. Kennebunk High School

3. Falmouth High School

4. Cape Elizabeth High School

5. Baxter Academy for Tech & Sciences

6. So Aroostook School

7. Belfast Area High School

8. Madawaska Middle/High School

9. Camden Hills Regional High School

10. Easton Junior-Senior High School

Massachusetts

Escuelas primarias

1. Martha Jones

2. Horace Mann

3. Albert S. Woodward Memorial School

4. Spring Street

5. Mary Lee Burbank

6. Vinson-Owen Elementary

7. Chickering

8. Ambrose Elementary

9. Deerfield School

10. Benjamin G Brown

Escuelas secundarias

1. Boston Latin School

2. Pioneer Valley Chinese Immersion Charter School

3. Advanced Math and Science Academy Charter School

4. Pioneer Charter School of Science 2 (PCSS-2)

5. The Bromfield School

6. Belmont High

7. Lexington High

8. Dover-Sherborn Regional High

9. Weston High

10. Hopkinton High School

New Hampshire

Escuelas primarias

1. Maude H. Trefethen School

2. Memorial School

3. Hollis Primary School

4. Riddle Brook School

5. New Franklin School

6. Rye Elementary School

7. Bernice A. Ray School

8. Grantham Village School

9. Little Harbour School

10. Greenland Central School

Escuelas secundarias

1. Academy for Science and Design

2. Hopkinton High School

3. Hanover High School

4. Windham High School

5. Sunapee Sr. High School

6. Hollis-Brookline High School

7. Profile Senior High School

8. Bedford High School

9. Oyster River High School

10. Lebanon High School

Rhode Island

Escuelas primarias

1. Rockwell School

2. Hamilton School

3. Community School

4. Nayatt School

5. Kingston Hill Academy

6. Ashaway Elementary School

7. Charlestown Elementary School

8. Rise Prep Mayoral Academy

9. Achievement First Iluminar

10. Hope Valley Elementary School

Escuelas secundarias

1. Classical High School

2. Barrington High School

3. East Greenwich High

4. Portsmouth High School

5. North Kingstown Sr. High

6. Blackstone Valley Prep High

7. South Kingstown High

8. Exeter-West Greenwich Regional

9. Paul Cuffee Upper School

10. Chariho High School

Vermont

Escuelas primarias

En su página de metodología, el U.S. World & News Report explicó que no había datos disponibles para las escuelas de Vermont, por lo tanto, las escuelas primarias e intermedias del estado no se clasificaron.

Escuelas secundarias

1. South Burlington High School

2. Mt Mansfield Union High School

3. Champlain Valley Union High School

4. Montpelier High School

5. Middlebury Union High School

6. Lake Region Union High School

7. Milton Senior High School

8. Vergennes Union High School

9. Green Mountain Union High School

10. Colchester High School