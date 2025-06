Nuevos detalles sobre la detención de ICE a estudiante de secundaria de Mass.

Están surgiendo nuevos detalles sobre la detención de un estudiante de preparatoria de Milford, Massachusetts, por parte del ICE, lo que ha dejado a la comunidad con una sensación de impotencia, ante la inminente fecha límite impuesta por un juez.

Según su abogado, Marcelo Gomes se encuentra detenido en el Centro de Detención de Burlington.

Por orden judicial del domingo por la tarde, Gomes no puede ser trasladado fuera de Massachusetts durante 72 horas. Por lo tanto, si el plazo comenzó entonces, debería tener hasta el miércoles.

Sin embargo, según el Boston Globe, otro fallo indica que el gobierno debería dar un aviso de 48 horas antes de expulsar a Gomes de Massachusetts.

El abogado de Gomes anunció el martes por la mañana que tiene programada una audiencia inicial en el Tribunal de Inmigración de Chelmsford para la 1 p. m. del jueves. En ese momento, solicitarán su liberación bajo fianza de la custodia del ICE.

"Marcelo es un estudiante de preparatoria de 18 años que entró legalmente a Estados Unidos cuando apenas tenía 7 años", declaró la abogada Robin Nice. En un comunicado, declaró: "Está profundamente arraigado en su comunidad: participa activamente en su iglesia, es un miembro dedicado tanto de la banda de música de su escuela secundaria como de la banda de la iglesia, y está rodeado de amigos, maestros y mentores que se preocupan profundamente por él".

"Marcelo no tiene antecedentes penales. Sus fuertes vínculos con la comunidad, su consistente rendimiento académico y su participación en actividades extracurriculares y religiosas positivas demuestran que no representa ningún peligro para la comunidad ni representa un riesgo de fuga. Esperamos que el tribunal lo reconozca y le conceda la libertad bajo fianza para que Marcelo pueda regresar con su familia y su comunidad", añadió. "Las acciones del ICE no mejoran la seguridad de la comunidad. Solo siembran el miedo en la comunidad inmigrante".

Funcionarios del ICE celebraron una conferencia de prensa el lunes para anunciar el arresto de casi 1,500 inmigrantes durante el último mes.

De acuerdo con ICE, Una cantidad significativa de los arrestados son traficantes de droga, agresores sexuales, asesinos, depredadores de menores y fugitivos extranjeros.

Dicen que aproximadamente la mitad están acusados ​​de diversos delitos, desde asesinato y violación hasta agresión y tráfico de drogas. La otra mitad fue detenida por infracciones migratorias civiles, y es ahí donde Gomes se encuentra en ese espectro.

De hecho, el director interino del ICE, Todd Lyons, declaró el lunes que el padre de Gomes era el objetivo.

"Detuvieron el vehículo, que era el del padre; él lo conducía, pero como cualquier agente del orden público local, si se encuentra con alguien con una orden judicial o, como dije, que está aquí ilegalmente, tomaremos medidas al respecto", declaró Lyons. "Estamos haciendo el trabajo que el ICE debería haber hecho desde el principio y hacemos cumplir todas las leyes de inmigración".

Lyons insistió en que Gomes está recibiendo el debido proceso y que comparecerá ante un juez, donde tendrá la oportunidad de pagar la fianza.

"A menos que el ICE tenga información adicional que corrobore que este individuo tuvo alguna participación criminal, debería ser liberado", declaró la gobernadora Maura Healey.

No está claro cuándo Gomes podrá comparecer ante un juez.