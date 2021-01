Nuevos detalles en caso de veterano de la Marina de NH que amenazó a miembros del Congreso

Un veterano de la Marina de New Hampshire enfrenta cargos federales por supuestamente llamar a seis miembros del Congreso antes de Navidad y amenazar con matarlos.

Ryder Winegar, de 33 años, de Amherst, fue arrestado el lunes, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en New Hampshire. Tuvo su comparecencia inicial ante el tribunal a través de una conferencia el martes, donde su abogado dijo que se declaró inocente.

El papeleo judicial es gráfico. Agentes federales dijeron que Winegar dejó mensajes de voz en las oficinas de seis miembros del Congreso en Washington, DC el 16 y 17 de diciembre. No está claro qué miembros del Congreso presuntamente fueron amenazados.

Un mensaje de voz decía: "... será mejor que apoye a Donald Trump como su presidente. Ha habido un fraude masivo en este país. Y si no lo apoya, lo sacaremos y lo ahorcaremos del cuello para que muera. Buena suerte ".

En varios de los mensajes de voz, los agentes federales dijeron que se identificó por su nombre o dio su número de teléfono.

En otro mensaje, Winegar supuestamente dejó un mensaje de voz que decía: "Oye (improperio). ¿Cómo hay una pandemia cuando el 99% de las personas sobreviven? ¿Eh? Parece que no entiendes qué (improperio) es una pandemia . "

Los agentes federales dijeron que el mensaje continuaba: "... será mejor que apoyes a Donald Trump o te vamos a colgar, y me voy a reír, y te voy a dar (en blanco) en la cara ..."

Winegar estará detenido hasta al menos el jueves, cuando está programado para comparecer ante un magistrado federal para una audiencia de detención en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Concord.

Su abogado, Chuck Keefe, emitió un comunicado diciendo que Winegar es un "veterano condecorado" y que las acusaciones no estaban relacionadas con la violencia que tuvo lugar la semana pasada en el Capitolio de los Estados Unidos.

"Estos cargos se derivan de eventos que supuestamente ocurrieron en diciembre de 2020. No hay acusaciones, y no tenemos información, de que las acusaciones contra el Sr. Winegar estén relacionadas de alguna manera con los eventos del 6 de enero. , 2021, en Washington DC ", dice el comunicado. "No tenemos ninguna alegación o información de que el Sr. Winegar estuviera presente en Washington D.C. en esa fecha".

"Espera resolver este asunto tan pronto como sea posible y regresar con su familia", agregó Keefe.

