Nuevos detalles sobre arresto de dueño de pizzería local por explotación laboral

Stash's Pizza permanece abierto a pesar de que el propietario de la cadena comercial está bajo custodia federal, acusado de trabajo forzado.

Stavros Papantoniadis, de 47 años, está acusado de amenazar con deportar a los empleados indocumentados de los Estados Unidos y usar la violencia y las amenazas para asustar a las víctimas para que trabajen largas horas, a menudo sin descansos ni pago de horas extras.

Un empleado del restaurante Stash's Pizza negó las acusaciones contra el dueño del negocio.

"Yo pienso que eso esta muy mal que nadie puede soportar eso pero en este caso al menos los que trabajamos, los compañeros y yo no hemos recibido de parte de él nos ha tratado muy bien" dicer Joel Gutierrez, empleado de Stash’s Pizza.

Los fiscales alegan que Papantoniadis, abusó físicamente y amenazó a sus empleados durante 14 años.

Un empleado indocumentado de El Salvador le dijo a investigadores que trabajaba 80 horas por semana, y no le pagaron horas extras. También dijo que le aventaron comida y no lo dejaron tomar tiempo libre para ir al doctor por problemas médicos graves.

Abogados que representan a trabajadores dicen que el tipo de maltrato que se alega aquí tiene el objetivo de inculcar miedo en trabajadores. Pero, deben saber que todos tienen derechos bajo las leyes de labor sin importar su estatus migratorio.

"Lamentablemente, es una práctica común es una historia más que nosotros vemos día a día. Hay recursos que les pueden ayudar, nuestro centro de trabajadores inmigrantes está disponible para ayudar a cualquier trabajador que necesite apoyo", dice Francisca Sepulveda, de la organización MassCOSH.

No es la primera vez que el dueño de estas pizzerías se encuentra en problemas con la ley.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. presentó una demanda por primera vez en marzo de 2017 contra Stash's Pizza, Boston Pizza Co. y Weymouth Pizza Co y los propietarios Stavros "Steve" Papantoniadis y Polyxeny "Paulina" Papantoniadis.

La demanda alegaba que los demandados no pagaron las horas extras adecuadas a 120 empleados, tergiversaron las tarifas de pago de los empleados y falsificaron los registros de horas entre noviembre de 2013 y marzo de 2016.

En 2019, se ordenó a los dueños de negocios que pagaran más de $300,000 en salarios atrasados.

Pero los problemas no quedaron ahí. La Oficina del Fiscal General de Massachusetts recibió tres quejas desde 2019 contra Stash's Pizza, por violaciones de salarios y horarios.

“Los cargos en este caso son horribles y haremos todo lo posible para apoyar a los valientes trabajadores que se presentaron para arrojar luz sobre estas acciones despreciables y garantizar la rendición de cuentas”, dijo la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, en un comunicado.

“Estamos agradecidos con nuestros socios en el Departamento de Trabajo, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal Federal por su trabajo para exponer este tipo de delitos. Los trabajadores tienen derechos, y cualquier persona que pueda ser víctima de abuso debe llamar a la línea directa multilingüe de Trabajo Justo del Procurador General de MA al (617) 727-3465. El Gabinete de Empoderamiento de los Trabajadores y la Oficina del Alcalde para el Avance de los Inmigrantes están trabajando con la Oficina del Fiscal General para organizar un seminario web multilingüe para brindar a los trabajadores más recursos y apoyo”. agregó.

Puede comunicarse con Mass COSH al teléfono 617-825-SAFE(7233)

Greater Boston Legal Services: 617-371-1234

Boston Worker Empowerment Cabinet 617-918-5248 workers@boston.gov