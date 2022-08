Nuevos detalles sobre la muerte de Whitey Bulger revelados en la audiencia judicial de los acusados

Los reclusos de una conflictiva prisión de West Virginia donde James "Whitey" Bulger fue golpeado hasta la muerte se enteraron con anticipación de que el notorio gángster de Boston llegaría, según nuevos detalles revelados en la corte.

Sean McKinnon, quien está acusado de actuar como vigilante mientras otros dos hombres mataban a Bulger, le dijo a su madre en una llamada telefónica poco antes de que Bulger llegara a USP Hazelton en octubre de 2018 que los reclusos se estaban preparando para la llegada de una “persona de más alto perfil”.

Después de que McKinnon le dijo que era Bulger, ella le dijo que se mantuviera alejado del gángster, dijo la fiscal federal adjunta Hannah Nowalk, según una transcripción de una audiencia el lunes en Ocala, Florida.

McKinnon le dijo a su madre: “No puedo”, a lo que ella respondió: “Te metes en problemas”.

"No te preocupes. Oh, no lo planeo”, dijo McKinnon, según el fiscal.

La llamada se encontraba entre la nueva información divulgada sobre el asesinato de Bulger, de 89 años, durante una audiencia de detención de McKinnon, de 36 años, acusado de conspirar con otros dos hombres: Fotios "Freddy" Geas, de 55 años, y Paul J. DeCologero, 48, para matar a Bulger horas después de que llegara a Hazelton desde otra prisión en Florida.

El asesinato de Bulger ha suscitado dudas sobre por qué el conocido "soplón" fue trasladado a la prisión en problemas, conocida como "Misery Mountain", y por qué fue colocado en la población general en lugar de en una vivienda más protegida.

Un abogado de McKinnon, quien era compañero de celda de Geas, le dijo al juez que la llamada telefónica no muestra que él estuviera involucrado en ningún complot para matar a Bulger. Ella dijo que no era solo que McKinnon lo supiera, sino que “toda la unidad fue alertada de que Whitey Bulger vendría a la unidad”.

“El hecho de que su compañero de cuarto fuera un secuaz no tiene nada que ver con él. Él no eligió a su compañero de cuarto. El hecho de que supiera eso en realidad no le dice a la Corte que estuvo involucrado en la conspiración”, dijo la abogada defensora Christine Bird, según la transcripción.

El juez magistrado estadounidense Philip Lammens dictaminó el lunes que McKinnon debe permanecer encerrado hasta el juicio, calificándolo de riesgo de fuga y peligro para la comunidad.

Nowalk le dijo al juez que el video de vigilancia muestra a Geas y DeCologero entrando a la celda de Bulger alrededor de las 6 a.m. El video muestra a McKinnon sentado en una mesa que da a la celda de Bulger mientras los otros dos hombres estuvieron dentro de la celda durante unos siete minutos. Bulger fue encontrado muerto en su cama unas dos horas después, dijo Nowalk, según la transcripción.

Un testigo recluso le dijo al gran jurado en el caso que le preguntó a McKinnon y DeCologero si ellos fueron los tipos que mataron a Bulger y dijeron que sí, dijo Norwalk. Ese mismo testigo “luego indicó que Pauly (DeCologero) le dijo que Bulger era un soplón”, dijo Nowalk.

DeCologero “dijo que tan pronto como vieron a Bulger entrar en la unidad, planearon matarlo”, dijo Norwalk. “Y luego Pauly (DeCologero) le dijo a este testigo recluso que Sean McKinnon era el vigilante”, dijo.

Un testigo recluso también testificará que DeCologero dijo que él y Geas “usaron un cinturón con un candado adjunto” para golpear a Bulger hasta matarlo, dijo Nowalk.

Bulger, quien dirigía la mafia mayoritariamente irlandesa en Boston en las décadas de 1970 y 1980, se desempeñó como agente del FBI que informaba quién delató al principal rival de su pandilla, según la oficina. Más tarde se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del país.

Bulger negó rotundamente haber sido informante del gobierno. Un formulario de evaluación de admisión que Bulger firmó después de llegar a Hazelton dijo que respondió "no" cuando se le preguntó si había alguna razón por la que debería mantenerse fuera de la población general y si alguna vez ayudó a las fuerzas del orden público de alguna manera.

Todavía no hay un abogado en el caso Bulger para DeCologero, quien desde entonces ha sido trasladado de Hazelton a otra prisión federal.

DeCologero, que estaba en una pandilla del crimen organizado dirigida por su tío en Massachusetts, fue condenado por comprar heroína que se usó para tratar de matar a una adolescente que su tío quería muerta porque temía que traicionara a la pandilla a la policía. La heroína no la mató, por lo que otro hombre le rompió el cuello, la desmembró y enterró sus restos en el bosque, dicen los registros judiciales.

Geas, un asesino a sueldo de la mafia, permanece en Hazelton. Él y su hermano fueron condenados a cadena perpetua en 2011 por su papel en varios delitos violentos, incluido el asesinato en 2003 de Adolfo "Big Al" Bruno, jefe de una familia criminal Genovese en Springfield, Massachusetts. Geas permanece en prisión en Hazelton.

McKinnon estaba en libertad supervisada cuando fue arrestado la semana pasada en Florida por cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato en primer grado. También se le acusa por separado de hacer declaraciones falsas a un agente federal. Los fiscales dicen que les dijo a los agentes federales que no estaba al tanto de lo que le sucedió a Bulger.

McKinnon se declaró culpable en 2015 de robar una docena de pistolas de un traficante de armas de Vermont. Lo trasladaron a una casa de rehabilitación en febrero antes de ser liberado de allí en julio.