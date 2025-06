Agente en estado crítico tras ser arrollado frente a Revere Beach; dos sospechosos en custodia

Autoridades arrestaron a dos sospechosos tras el arrollamiento de un oficial de la policía estatal de Massachusetts en Revere el lunes en la tarde.

La policía dijo que antes de las 5 p. m., una motocicleta atropelló al agente que se encontraba fuera de su patrulla en Revere Beach Boulevard, frente al Cuartel Revere.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo Nueva Inglaterra. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Como resultado de la colisión, el agente salió expulsado aproximadamente 13 metros y resultó gravemente herido, dijo la uniformada.

Soledad Quintana, describe lo que vió en el lugar, “presencié a un policía que estaba tirado y que parece que por un accidente de una motocicleta, y entonces este la gente estaba comentando que tardaron un poco los bomberos y la ambulancia."

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Socorristas trasladaron al agente a un hospital de Boston, donde permanece en estado crítico.

“No se movía y no quería la policía, no quería que se acerque nadie estaba apartando a la gente y ni ellos a mismos lo movían, no se sabe en qué shock estaría o como muerto, yo no sé, pero sí, estaba tirado un largo tiempo”, dijo otro testigo del incidente.

La información preliminar indica que la motocicleta fue robada, dijo el Departamento policial.

La Policía Estatal y Local dijeron que un sospechoso había huído del lugar a pie. Más tarde confirmaron que dos personas estaban bajo custodia, y no proporcionaron más detalles.

La Sección de Servicios de Escena del Crimen de la Policía Estatal y la Sección de Análisis y Reconstrucción de Colisiones acudieron al lugar, y están investigando.