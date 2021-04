Oficial de Hartford enfrenta cargos de agresión tras golpear mujer arrestada

Un oficial de policía de Hartford enfrenta un cargo de agresión luego de que fue acusado de golpear a una sospechosa en la cara, según documentos publicados por el Departamento de Policía de Hartford.

El sargento James Guzie, de 47 años, está acusado de golpear a la mujer en la cara con el puño cerrado en el área de reserva del Departamento de Policía de Hartford el 15 de marzo.

Según un informe de investigación interna, la sospechosa, Felicia Jenkins, de 44 años, fue arrestada durante lo que la policía describió como un incidente doméstico. Durante la reserva, según los informes, Jenkins discutió y peleó con los oficiales, dijo la policía.

En las imágenes de la cámara corporal publicadas del incidente, se puede escuchar a Jenkins gritar y escupir a los oficiales y ver el momento en que Guzie parece golpearla.

Después de que se informó el incidente, se marcó para su revisión. Los investigadores internos encontraron que el uso de la fuerza no era razonable y violaba las políticas del departamento.

"No importa el comportamiento del arrestado, el oficial nunca debería haber reaccionado de la forma en que lo hizo y es simplemente inaceptable", dijo el jefe de policía Jason Thody en un comunicado. "Revisamos cada uso de la fuerza y ​​nuestro proceso de revisión nos llevó al conclusión de que su conducta podría ser una violación de la ley y la política. No habíamos recibido una denuncia y de manera proactiva remitimos este incidente a la Fiscalía del Estado. Trabajamos con el Fiscal del Estado en esta investigación y nuestros oficiales llevaron a cabo una revisión profesional e imparcial de la fuerza utilizada en este incidente. Si bien este incidente no debería haber ocurrido, es evidencia de que nuestro proceso de revisión del uso de la fuerza es completo y eficaz y que nos tomamos la responsabilidad en serio".

En un informe de incidente, Guzie escribió que golpeó a Jenkins porque temía que ella lo fuera a atacar.

"Este golpe fue lanzado rápidamente para causar un efecto sorprendente en Jenkins y poner fin a su comportamiento agresivo", escribió Guzie.

Los investigadores señalaron en el informe de investigación que un golpe en la cabeza con el puño cerrado no se recomienda ni es la mejor práctica, excepto en "casos extremos de autodefensa". La investigación, que incluyó una revisión de las imágenes de la cámara corporal, determinó que la situación en la reserva, donde otros oficiales estaban presentes e intentaban inmovilizar a la sospechosa, no calificó como tal.

Guzie se entregó el lunes y está acusado de agresión en tercer grado. Se encuentra de baja administrativa pendiente de la resolución de su caso penal.

Jenkins fue acusada de alteración de la paz en segundo grado y allanamiento de morada en primer grado. Ella no se ha declarado ante el tribunal. Debe comparecer ante el tribunal el 19 de mayo.

NBC Connecticut se ha comunicado con el sindicato de policías para obtener comentarios.

El alcalde de Hartford, Luke Bronin, reaccionó con un comunicado el lunes por la noche:

“No hay excusa para golpear a alguien en esta situación, y el Jefe Thody hizo exactamente lo correcto, que fue ordenar una investigación y remitir este incidente al Fiscal del Estado para una acción independiente. El Jefe y el Departamento actuaron de manera proactiva y rápida, y espero que su manejo de este incidente envíe un mensaje claro sobre la seriedad con la que el departamento se toma cualquier uso inadecuado de la fuerza, incluso cuando no se utilizan armas".