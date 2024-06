Oficial gravemente herido tras balacera en Springfield

Un oficial de policía resultó gravemente herido en uno de al menos dos tiroteos el miércoles por la noche en Springfield, Massachusetts, dijo la policía. Siete personas fueron arrestadas.

Dos trabajadores del Departamento de Transporte de Massachusetts también resultaron heridos, uno de ellos gravemente atropellado por un vehículo. Se sospecha que Isak Font, de 18 años, disparó al oficial, que se dirigía al trabajo, con un rifle estilo AR-15 desde un Jeep alrededor de las 11 p.m. en State Street cerca de Hunter Place, dijo la policía de Springfield.

El oficial herido recibió disparos en la cara y la pierna y finalmente fue trasladado a un hospital de Boston, pero se espera que sobreviva, dijeron las autoridades.

Ese tiroteo siguió a uno en College Street alrededor de las 10:40 p.m., según la policía. Dijeron que personas en un Honda Civic abrieron fuego contra detectives de la policía de Springfield en la unidad de investigación de armas de fuego.

Luego, un minuto antes de que le dispararan al oficial fuera de servicio, las personas en el Jeep dispararon contra los detectives que buscaban el primer vehículo, dijo el superintendente de policía Lawrence Akers.

Las personas que abrieron fuego "no tenían respeto por la vida", dijo Akers. "Podría haber sido cualquiera en esos vehículos. No lo sabemos en este momento, pero no creemos que supieran que estaban disparando contra agentes de policía. Creemos que pudieron haber creído que estaban disparando contra sus rivales".

Según la policía, siete personas fueron arrestadas, incluido Font, y se recuperaron siete armas ilegales. No quedó claro de inmediato si Font tenía un abogado que pudiera hablar sobre su arresto.

Las escenas del crimen se extendieron por toda la ciudad, y Akers y el alcalde Domenic Sarno elogiaron al Departamento de Policía de Springfield por cómo manejó la situación, realizando arrestos sin abrir fuego. WWLP, afiliada de NBC, informó que varias carreteras de la ciudad estaban cerradas el miércoles por la noche, incluida la Interestatal 91.

Un transeúnte también resultó herido, pero no de gravedad, dijo Akers.

El oficial herido, un veterano de siete años en la fuerza, no fue identificado públicamente. El año pasado recibió el más alto honor de la policía de Springfield, la Medalla al Valor.

De acuerdo con WWLP, hubo varios incidentes que provocaron una respuesta policial y cerraron carreteras en la ciudad el miércoles por la noche, incluida la Interestatal 91. No quedó claro de inmediato si todos los incidentes estaban relacionados o cómo.

El alcalde de Springfield, Domenic Sarno, y el superintendente de policía, Lawrence Akers, celebrarían una conferencia de prensa sobre el tiroteo a las 10:30 a. m. del jueves.