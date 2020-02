Ofrecen asistencia en declaraciones de impuestos en Connecticut

La temporada de impuestos está aquí, hay ayuda disponible y será gratuita para algunas familias.

Departamento Estatal de Servicios de Ingresos

Asistencia del impuesto sobre la renta estatal: El Departamento de Servicios Tributarios del estado ofrece asistencia gratuita para completar las declaraciones de impuestos de Connecticut. La ayuda está disponible por teléfono o en persona en cualquiera de las oficinas. Debes llegar antes de las 4 p.m. y debe traer todos los siguientes recaudos:

Su declaración de impuestos federales completada

Su tarjeta de seguro social y la de su cónyuge si presenta una declaración conjunta.

Copias estatales de todos los formularios W-2 y cualquier otro formulario que muestre retención de impuestos de Connecticut;

Información sobre el pago del impuesto a la propiedad si pagó el impuesto a la propiedad en Connecticut en su casa o vehículo de motor;

Identificación con foto (licencia de conducir, pasaporte u otra identificación con foto emitida por el gobierno);

NOTA: Ambos cónyuges deben estar presentes si presenta una declaración conjunta.

DRS no brinda asistencia para completar su declaración federal. Aquellos que no pueden venir en persona a ninguna de las oficinas de DRS pueden recibir ayuda tributaria llamando al (800) 382-9463 (en Connecticut fuera del área de llamadas de Greater Hartford únicamente), o (860) 297-5962 desde cualquier lugar de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm.