Ofrecen asistencia en pago de rentas en Lawrence

Hasta 3 meses de asistencia de pago de renta es lo que ofrece una nueva iniciativa en Lawrence, Massachusetts.

Esta asistencia estaría enfocada en ayudar a familias que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19 y que aún estarían batallando con el pago de su alquiler.

"Este es un fondo que estamos asegurando para personas que tienen o han tenido problemas de COVID ojo y que sus ingresos han reducido puedan tener la oportunidad que no sean desalojados", dice Brian Depeña, alcalde de Lawrence.

Como un alivio económico esencial para la recuperación luego de la pandemia, asi describe, el alcalde de Lawrence la nueva iniciativa de asistencia de pagos de alquiler que la ciudad y el departamento de desarrollo comunitario anunciaron esta semana.

"Estamos haciendo muchos esfuerzos para ayudar a todo el que necesite claro los fondos son limitados, hay 375 mil dólares para ayudar a las personas", dice Diana Rodríguez, del Departamento de Desarrollo Comunitario.

Estas subvenciones vienen de los fondos federales por la emergencia de COVID-19 que la ciudad recibió para responder durante y después de la pandemia, por lo que esta asistencia estará enfocada únicamente en ayudar a esos residentes de Lawrence afectados.

"TIene que traer mueStras cualquier tipo de pruebas que fue afectado por la pandemia por el COVID ya sea si usted que perdieron trabajo que le redujeron horas no pudo cuidar a los niños y por ende no pudo trabajar cosas así" agregó Rodríguez.

Según funcionarios ,se estima que alrededor de 80 familias que califiquen por sus ingreso se podrían ver beneficiadas de este programa para los pagos de renta que puede cubrir hasta 3 meses.

it would help them with their rents of they are going to an appartment it will be your firts last and security deposit or help stay at an apartment youve been for many years

Daniel Mccarthy, director del Departamento de Desarrollo Comunitario de Lawrence dice que esta asistencia económica podría incluso “ayudar a residentes con sus alquileres para un nuevo apartamento y depósitos de seguridad o para ayudarlos a quedarse en un apartamento en el que han estado durante muchos años”.

El departamento de desarrollo comunitario estará distribuyendo las aplicaciones para este programa en el municipio de Lawrence el miércoles 7 de junio de 2 a 4 de la tarde. Residentes tendrán que entregar la aplicación este viernes durante esas mismas horas.