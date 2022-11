Ofrecerán actualización de estatus electoral por adelantado en Mass.

El secretario de Estado, William F. Galvin, ofrecerá este lunes una actualización de la situación electoral, previo a las elecciones estatales del martes 8 de noviembre, informó su oficina de prensa.

Se espera que Galvin se presente a las 10:00 a.m. desde la Biblioteca de la Cámara de Representantes para hablar sobre el estado de la votación anticipada en persona y la votación por correo, se dijo.

Además, abordará las expectativas de participación de votantes para el día de las elecciones, brindará información sobre los lugares de votación y responderá preguntas relacionadas con la administración de las elecciones, señalaron sus portavoces.

Las urnas en Massachusetts abren el martes a las 7:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m. Si necesita ayuda para averiguar dónde ir a votar, visite este sitio web e ingrese su información.

Los votantes de Nueva Inglaterra, no solo de Massachusetts, acudirán a las urnas el martes para tomar decisiones importantes. Massachusetts, Maine y Rhode Island tienen carreras para gobernador.

En New Hampshire, las encuestas se han ajustado en dos carreras: la carrera por el Senado de New Hampshire entre la titular demócrata Maggie Hassan y el retador republicano Don Bolduc, y la carrera por el Congreso del primer distrito de New Hampshire entre el actual demócrata Chris Pappas y la recién llegada del Partido Republicano Karoline Leavitt.

Puede conocer los detalles que ofrecerá Galvin en una transmisión que ocurrirá en este mismo enlace, a partir de las 10:00 a.m.