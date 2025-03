Ola de arrestos de ICE impacta la salud mental de inmigrantes en la región

El temor ante posibles deportaciones, separaciones familiares y redadas de inmigración en nuestra región va en aumento y el problema de la salud mental de nuestra comunidad migrante es una preocupación para las organizaciones comunitarias.

Una mujer migrante afectada por la situación, relata el temor que siente de salir a la calle y ser arrestados.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

“Me siento muy frustrada estresada deprimida es una angustia que uno vive constantemente ese temor de salir a la calle o de ir a comprar comida o de ir a las tiendas a buscar algo que uno necesitas todo este tiempo yo no he ido a ninguna tienda desde que todo esto está pasando a veces da miedo también hasta ir a las laundries”, dice la inmigrante salvadoreña.

Así están viviendo muchos inmigrantes, no solamente en Boston sino en todo el país. Comparten cómo están sobreviviendo, con sus neveras vacías pues no quieren salir ni siquiera a hacer el mercado, mientras la ropa sucia también se va acumulando por temor de salir a las lavanderías, pues la presencia de ICE se ve casi a diario en toda nuestra región.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

“Aquí anduvieron haciendo redadas la semana pasada en esta calle”.

Otras mujeres inmigrantes con varias décadas en Estados Unidos dicen que jamás habían visto lo que está ocurriendo durante esta nueva administración del Presidente Trump, “ahorita es demasiada la persecución que tienes sobre nosotros mucha presión estrés cansancio agotamiento de tanto pensar”, dijo la mujer salvadoreña.

Comentan que viven con temor y como casi no salen al exterior hasta sus hijos están sufriendo, “ahorita que viene el clima tan rico para salir con mis niños o sea ir a un parque no me siento o sea segura salir a la calle o sea irme para un parque que supuestamente voy a relajar me como niños y así como pinta la cosa y yo digo no yo prefiero mejor quedarme aquí en casita”, dijo una madre inmigrante.

Patricia Montes, activista comunitaria y directora de Centro Presente, tiene años ayudando a mujeres inmigrantes, pero ahora dice que están trabajando más que nunca.

“Está agenda racista que se está implementando en este momento basada en detención y deportaciones está teniendo un impacto completamente nocivo y negativo en las mujeres inmigrantes y en su salud mental les estamos apoyando con clase de yoga meditación reuniones mensuales para que ellos puedan canalizar todo esta angustia este estrés y esta ansiedad”, dijo Montes.