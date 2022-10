Omar González: Cómo es la experiencia de un mundial y qué esperar del equipo de EEUU

Nota del editor: Escucha la primera parte del video en español, or jump ahead 9 minutes and 57 seconds for the interview in English.

Acompaña a nuestro presentador deportivo Jesús Quiñónez y a Omar González, jugador del New England Revolution en este tercer episodio de Fútbol y Soccer, un podcast bilingüe.

Omar cuenta su experiencia como parte de la plantilla del equipo de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA Brasil, "El apoyo fue impresionante... realmente despertó algo ahí con la afición de Estados Unidos", dice González.

Además de reiterar su apoyo incondicional y su pasión por la selección nacional, el jugador defensivo de los Revs espera con ansias la próxima Copa Mundial 2026 a jugarse en Norte América, siendo el Gillette Stadium en Foxboro, Massachusetts uno de los estadios que celebrará los partidos, "Yo viví en los 3 países, jugué aquí en Estados Unidos, en México, y también en Toronto y yo puedo decir en todas las partes hay fanáticos y van a van a llenar los estadios", agregó.

