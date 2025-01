Incertidumbre en Puerto Rico tras operativo de ICE durante el fin de semana

El caos y la incertidumbre reina en Puerto Rico luego de que el servicio de inmigración y control de aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, junto a agentes de seguridad nacional se desplegaran en un operativo por el barrio Obrero en Santurce.

Los operativos se llevaron a cabo en una propiedad que se ubica en la esquina de la Calle 6 y la Juan Bosh el domingo.

Ramon Muñoz, propietario del edificio que fue allanado dice que aparte de los arrestos, los agentes destruyeron todo a su paso.

“Yo llegue y ya ello habían hecho su ejercicio no se a quien buscaban. Subieron aquí y arrestaron a varias personas, destruyeron todo… miré esos aires yo tuve que ponerlos todos… todos los aires y varias puertas.”, dijo Muñoz.

Si le preocupa ser deportado, debe conocer esos derechos, los detalles de su caso y, si es posible, hablar con un abogado de inmigración. Y para los padres, prepárese para el peor de los casos.

Videos tomados por vecinos muestran la llegada de los agentes federales y como varias personas fueron arrestadas. residentes del barrio Obrero, una comunidad mayormente dominicana, reportaron los arrestos de incluso algunas personas sin antecedentes criminales.

Así lo confirmo la pareja de uno de los arrestados, quien conversó con nuestro equipo en Puerto Rico, asegura su esposo no tenía historial de delincuencia, además estaba en medio de un proceso migratorio, sin embargo, fue puesto bajo custodia.

“Me habían dicho primero que al el tener aceptación del caso y el no tener ningún problema con autoridad pues que lo daban para atrás. Pero al llegar aquí y hablar con un agente de inmigración me dijeron que no que no lo van a soltar por no tener la 485 aprobada… pues no lo van a soltar.", dijo la esposa de uno de los arrestados.

Durante el operativo una agente de las autoridades federales aseguró que la prioridad son las personas que tienen antecedentes criminales.

Sin embargo, dijeron que "el problema existe es que cuando nosotros estamos afuera verdad, en busca de estos individuos que son identificados como individuos que están cometiendo delitos y establecemos que hay otra persona que esta sin estatus migratorio nosotros tenemos que tomar acción.”

Todos los arrestados serán sujetos a procesamientos que podrían culminar en deportaciones. y mientras se llevan a cabo las redadas abogados de inmigración sugieren que siempre lleve con usted sus documentos originales; en el caso de que los agentes lleguen a su casa pida que se le muestre una orden cateo y si es arrestado, le exhortan a que guarde silencio y que no firme ningún documento hasta que se encuentre en presencia de un abogado.